Jeronimo Martins : Biedronka a mené la croissance en 2020

(CercleFinance.com) - Le détaillant portugais Jeronimo Martins a annoncé mercredi une hausse de 3,5% de ses ventes pour 2020, malgré le contexte particulièrement difficile dû à la pandémie de Covid-19. Le plus grand détaillant alimentaire en Pologne et le deuxième au niveau national a déclaré que le total des ventes nettes est passé de 18,6 milliards d'euros en 2019 à 19,3 milliards d'euros l'année dernière. En Pologne - où la société est le plus grand détaillant alimentaire - les ventes ont augmenté de 6,7 % pour atteindre près de 13,5 milliards d'euros, a déclaré le groupe. Les ventes de Biedronka ont augmenté de 10,4% à périmètre constant, a noté la direction. Le détaillant a indiqué que toutes ses marques sont prêtes à faire face à 'un contexte opérationnel qui restera très exigeant en 2021'.

Valeurs associées JERONIMO MARTINS Euronext Lisbonne +2.21%