Jerome Powell reconduit à la présidence de la Fed

(AOF) - Le président américain a choisi de reconduire Jerome Powell à la présidence de la Fed pour un mandat de 4 ans. Lael Brainard, qui était considérée comme un successeur possible à Jerome Powell, a été nommée vice-présidente de la Banque centrale américaine. Cette nomination fera l'objet d'un votre du Sénat.

" Si nous voulons continuer à tirer parti de la réussite économique de cette année, nous avons besoin de la stabilité et l'indépendance à la Réserve fédérale - et après leur épreuve du feu au cours des 20 derniers mois, j'ai pleinement confiance dans le fait que le président Powell et le Dr Brainard fourniront le leadership solide dont notre pays a besoin ", a déclaré Joe Biden.

Ces annonces ont entraîné une progression du rendement du 10 ans américain.