Jerome Powell : la Fed fera preuve de " prudence " lors de ses prochaines réunions

(AOF) - Lors de nos prochaines réunions de politique monétaire, « nous procéderons avec prudence lorsque nous déciderons de poursuivre le resserrement ou, au contraire, de maintenir le taux directeur constant et d'attendre de nouvelles données » a déclaré Jerome Powell lors de son intervention au symposium des banquiers centraux de Jackson Hole. Il a également souligné que pour " ramener durablement l'inflation à 2 %, il faudra sans doute une période de croissance économique inférieure à la tendance et un certain assouplissement des conditions du marché du travail ".

" Notre objectif d'inflation est et restera de 2 % " a également indiqué le président de la Fed alors que certains économistes, à l'instar d'Olivier Blanchard, recommandent aux Banques centrales de relever leur cible d'inflation à 3%.

" Bien que l'inflation ait baissé par rapport à son pic, ce qui est une évolution positive, elle reste trop élevée. Nous sommes prêts à relever encore les taux si nécessaire, et nous avons l'intention de maintenir notre politique à un niveau restrictif jusqu'à ce que nous soyons convaincus que l'inflation se rapproche durablement de notre objectif ", a également déclaré Jerome Powell.