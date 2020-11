Jérôme Grumler est promu directeur général délégué de Sofidy

(AOF) - Sofidy a annoncé la promotion de Jérôme Grumler (47 ans) en qualité de directeur général délégué. A ce titre, il vient renforcer l'équipe des mandataires sociaux de Sofidy, aux cotés de Guillaume Arnaud et de Jean-Marc Peter, respectivement président et directeur général de Sofidy. Le renforcement de la structure de gouvernance de Sofidy s'inscrit dans le prolongement du rachat de la société par le groupe Tikehau Capital et confirme les ambitions de développement de Sofidy en France et en Europe.

" Elle vise à accroître l'agilité de l'entreprise pour continuer l'accélération du déploiement de sa stratégie dans ses marchés, poursuivre le développement des synergies positives avec l'ensemble des structures du groupe Tikehau Capital et renforcer l'alignement des intérêts de la société de gestion avec ses clients et ses partenaires ", a expliqué Sofidy.