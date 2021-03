Jérôme Descamps est nommé Président de Selectirente Gestion

(AOF) - Sofidy a annoncé la nomination de Jérôme Descamps en tant que Président de sa filiale Selectirente Gestion (gérant et associé commandité de la foncière Selectirente). Cette nomination accompagne la dynamique de développement ambitieuse que les actionnaires de Selectirente souhaitent impulser à la foncière cotée, transformée en société en commandite par actions le 3 février dernier.

A la tête de Selectirente Gestion, Jérôme Descamps aura notamment la charge de définir la stratégie d'investissements et de valorisation du patrimoine, ainsi que d'assurer la gestion opérationnelle de la foncière cotée. Il pilote également les levées de capitaux et la politique de financement de Selectirente SCA et en assumera la communication financière et les relations Investisseurs.

Jérôme Descamps dispose d'une expérience de plus de 20 ans dans le secteur immobilier, dont 15 années en tant que Directeur Financier, membre du comité exécutif et du conseil d'administration de sociétés d'investissement immobilier cotées : Société de la Tour Eiffel en France et Cofinimmo en Belgique. Il a par ailleurs piloté avec succès de nombreuses opérations structurantes de croissance, de développement et de transformation d'entreprise.