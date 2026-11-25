Si le retour de Jensen Huang aux commandes de Nvidia a dissipé une partie des incertitudes entourant la direction du groupe, les auditions du dirigeant au Congrès la semaine prochaine pourraient raviver un risque autrement plus structurel pour les investisseurs : celui d'un durcissement de la politique américaine d'exportation de semi-conducteurs.

Jensen Huang sera entendu à huis clos le mardi 1er décembre par trois commissions de la Chambre des représentants, avant une audition publique jeudi devant la commission bancaire du Sénat. Le directeur juridique de Nvidia, Tim Teter, sera également interrogé mercredi, tandis que le secrétaire au Commerce, Howard Lutnick, devrait témoigner la semaine suivante.

L'intervention de Donald Trump et de son vice-président JD Vance auprès du conseil d'administration de Nvidia pour favoriser le retour de Jensen Huang semble avoir cristallisé les tensions à Washington. Les critiques émanent aussi bien des démocrates que des républicains, une convergence particulièrement préoccupante pour le fabricant de puces, dont les pratiques commerciales et le respect des restrictions à l'exportation font désormais l'objet d'une surveillance accrue.

Pour les investisseurs, le principal risque réside dans trois propositions de loi bipartisanes que des parlementaires souhaitent voir figurer dans le texte définitif de la loi annuelle sur la défense. L'"AI Overwatch Act" accorderait notamment au Congrès un délai de 30 jours pour examiner et éventuellement bloquer certaines licences d'exportation, réduisant ainsi la latitude de Donald Trump pour négocier avec Pékin. Le "Chip Security Act" imposerait des dispositifs de géolocalisation des puces avancées afin de limiter le contournement des restrictions via des pays tiers.

Le "MATCH Act" pourrait quant à lui avoir des répercussions importantes sur les équipementiers européens et japonais. Le texte prévoit un délai de 150 jours pour obtenir un rapprochement des restrictions des pays alliés avec celles des États-Unis, faute de quoi Washington pourrait imposer unilatéralement de nouveaux contrôles. ASML serait particulièrement exposé, puisque le projet cible notamment ses machines de lithographie DUV à immersion, essentielles à la production chinoise de puces avancées. Le gouvernement néerlandais a d'ailleurs indiqué mercredi qu'il s'efforçait d'empêcher l'adoption du texte.