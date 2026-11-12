Jensen Huang sur la sellette, le secteur de l'IA retient son souffle

Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, s’exprime lors d’une conférence de presse au Computex à Taipei, le 2 juin 2026 ( AFP / I-Hwa Cheng )

L'avenir de Jensen Huang à la tête de Nvidia apparaissait précaire jeudi, le conseil d'administration du numéro 1 mondial des puces pour l'intelligence artificielle (IA) s'étant réuni pour décider du sort de l'emblématique patron fragilisé par des accusations d'adultère, notamment avec une Chinoise soupçonnée d'espionnage.

Cette affaire est susceptible d'ébranler encore davantage le secteur technologique déjà chahuté en Bourse et de relancer des tensions commerciales entre Pékin et Washington.

Alors que la Silicon Valley s'enfonçait dans la nuit, on ignorait jeudi vers 10H00 GMT l'issue des échanges entre les administrateurs du groupe de Santa Clara, dont le cours de l'action continuait de chuter. Sollicité par l'AFP, Nvidia n'a pas commenté cette réunion, rapportée par CNN et le New York Times.

À 63 ans et connu pour son allure décontractée, Jensen Huang dirige Nvidia depuis sa création, en 1993, faisant d'elle le premier concepteur au monde des puces utilisées pour entraîner et faire tourner les modèles d'IA. Il n'a pas de successeur désigné.

Si elle est confirmée, sa déchéance aura été rapide. L'Américano-Taïwanais a admis durant le week-end avoir été "infidèle à (sa) femme", en se disant prêt à en assumer les conséquences. Une relation extraconjugale impliquant Alice Huang, une cadre d'entreprise chinoise soupçonnée d’être une espionne à la solde de Pékin, selon le renseignement américain.

Depuis, Pékin dément catégoriquement. Washington se sert de ce "récit inventé" comme prétexte pour imposer un "blocus technologique" à la Chine, a encore accusé jeudi une porte-parole de la diplomatie chinoise.

De son côté la société de centres de données Megaspeed International, basée à Singapour et dont Alice Huang a été une cadre dirigeante jusqu'en novembre 2023, a assuré jeudi qu'elle coopérerait "de manière constructive" avec les autorités américaines.

Alice Huang et Jensen Huang, dont la proximité transparaissait dans des images vidéo tournées dans un restaurant de Taïpei en mai 2025, n'ont aucun lien de parenté.

Seconde liaison extraconjugale ?

Le New York Times a rapporté mercredi que M. Huang était impliqué dans une deuxième liaison extraconjugale, cette fois avec une subordonnée, la vice-présidente de Nvidia chargée de la santé, Kimberly Powell. Deux témoins affirment que le dirigeant et Mme Powell ont été filmés échangeant des gestes d'affection dans un hôtel de San José, en Californie, lors d'une conférence de Nvidia en mars.

De quoi fragiliser encore davantage Jensen Huang, l'une des voix les plus influentes du secteur. Le patron, reconnaissable à son éternel blouson de cuir, défend avec force les modèles d'IA dits ouverts, librement réutilisables et modifiables, y compris ceux chinois, y voyant une saine concurrence aux modèles fermés d’OpenAI (ChatGPT) ou d’Anthropic (Claude).

Premier bénéficiaire de la ruée vers l'or de l'IA, Nvidia a réinvesti plusieurs centaines de milliards de dollars - en participations, prêts ou garanties - chez ses propres clients et dans tout l'écosystème.

Conseiller informel de Trump

L'éviction de Jensen Huang priverait Donald Trump d'un proche conseiller informel sur l'IA, dans un contexte de rivalité technologique entre Washington et Pékin qui a conduit à l'interdiction de l'exportation des composants dernier cri de Nvidia.

Or, une université chinoise étroitement liée au secteur de la défense du pays a récemment acheté deux puces haut de gamme H200, soumises aux contrôles à l'exportation américains, selon un avis de commande daté du 21 octobre consulté par l'AFP.

L'action Nvidia, qui a déjà perdu un quart de sa valeur en un peu plus d'un mois, a dégringolé mercredi de près de 8% dans les échanges électroniques d'après séance, après avoir cédé mardi sa place de 2e capitalisation mondiale derrière Apple, au profit de Microsoft.

Selon le site Semafor, plusieurs administrateurs de Nvidia souhaitent confier l'intérim à la directrice financière, Colette Kress. L'agence Bloomberg rapporte qu'un cabinet extérieur aide le conseil d'administration à identifier des remplaçants.

Une majorité des onze administrateurs suffit à démettre M. Huang de ses fonctions de directeur général, avec ou sans motif. Il conserverait toutefois son siège d'administrateur, que seuls les actionnaires peuvent lui retirer.

Le conseil d'administration de Nvidia avait d'abord annoncé dimanche maintenir son soutien au patron.

"Je soutiens l'enquête et je coopérerai totalement", avait promis Jensen Huang dans un message aux salariés.

Des actionnaires de Nvidia ont intenté lundi un recours collectif contre Jensen Huang en Californie, lui reprochant de ne pas avoir divulgué aux investisseurs des informations sur cette relation extraconjugale.

Trois présidents républicains de commissions de la Chambre des représentants réclament l'audition de Jensen Huang à huis clos le 18 novembre et menacent de l'y contraindre.

Le ministère de la Justice mène par ailleurs une enquête pénale visant Megaspeed, selon le New York Times.

Nvidia doit publier ses résultats trimestriels le 17 novembre.