Jensen Huang se dit prêt à reprendre son rôle de DG de Nvidia

Jensen Huang, PDG de Nvidia, prend la parole lors d'un événement organisé en amont du salon COMPUTEX, à Taipei

par Jaspreet Singh

17 ‌novembre (Reuters) - Jensen Huang, qui ​a démissionné jeudi dernier de son poste de directeur ​général de Nvidia à la ​suite de révélations ⁠sur ses liaisons extraconjugales, ‌dont une avec une espionne chinoise présumée, a ​déclaré ‌mardi qu'il serait "honoré" de ⁠revenir à la tête du géant des puces.

"Depuis mon ⁠départ, ‌j'ai vu un nombre ⁠important d'employés, d'investisseurs, de ‌partenaires commerciaux et ⁠de clients de Nvidia ⁠me demandant ‌de revenir en tant que ​directeur ‌général", dit-il dans un communiqué, sa première ​intervention publique depuis sa démission.

"J'ai causé ⁠des problèmes au conseil d'administration que je regrette profondément. Je suis complètement responsable de ces erreurs", ajoute-t-il.

(Version française ​Zhifan Liu)