Jensen Huang se dit prêt à reprendre son rôle de DG de Nvidia

Jensen Huang, qui a démissionné jeudi dernier de son poste de directeur général de Nvidia NVDA.O à la suite de révélations sur ses liaisons extraconjugales, dont une avec une espionne chinoise présumée, a déclaré mardi qu'il serait "honoré" de revenir à la tête du géant des puces.

"Depuis mon départ, j'ai vu un nombre important d'employés, d'investisseurs, de partenaires commerciaux et de clients de Nvidia me demandant de revenir en tant que directeur général", dit-il dans un communiqué, sa première intervention publique depuis sa démission.

"J'ai causé des problèmes au conseil d'administration que je regrette profondément. Je suis complètement responsable de ces erreurs", ajoute-t-il.

(Version française Zhifan Liu)