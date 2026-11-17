Jensen Huang se dit ouvert à un retour à la tête de Nvidia

Le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, à San Francisco, en septembre 2026 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / BENJAMIN FANJOY )

L'ex-patron emblématique de Nvidia, Jensen Huang, s'est dit ouvert mardi à la possibilité d'un retour à la tête du géant américain des puces, dont il a démissionné jeudi après l'éclatement d'un scandale d'adultère et de contrebande.

Évoquant, dans une déclaration publiée sur son compte X, un "déferlement" de messages de soutien d'employés, d'investisseurs et de clients de Nvidia, il s'est dit prêt à réintégrer son poste si le conseil d'administration le décide.

"Nvidia a été l'œuvre de ma vie", a-t-il assuré, "je n'ai pas été à la hauteur des attentes (...) et j'ai commis de graves erreurs dans ma vie privée".

Il s'agit de sa première prise de parole publique depuis sa démission.

"J'assume pleinement mes erreurs et je m'engage à coopérer pleinement avec l'enquête indépendante menée par le conseil d'administration", a ajouté M. Huang.

Il doit aussi être auditionné à huis clos par le Congrès américain le 1er décembre en raison de ses relations extraconjugales, dont l'une avec Alice Huang, une femme d'affaires chinoise (sans lien de parenté avec lui) soupçonnée d'avoir permis à des acteurs chinois d'obtenir des puces américaines malgré un embargo.

"Nvidia est une entreprise comme on n'en voit qu'une fois par génération. Si le conseil d'administration décide que mon retour est dans l'intérêt de nos actionnaires, de nos employés, de l'entreprise et des États-Unis, je serais honoré de répondre à ces appels et de reprendre mes fonctions de PDG", a écrit Jensen Huang.

Il a été contraint de démissionner de ses fonctions la semaine passée après avoir fait de l'entreprise qu'il a cofondée en 1993 un acteur indispensable de l'ère de l'intelligence artificielle (IA).

Une pétition appelant à son retour a été signée par plus de 190.000 personnes, dont des figures de la Silicon Valley et le multimilliardaire Elon Musk.

Le président américain Donald Trump a aussi dit lundi qu'il n'était pas opposé à l'idée que Jensen Huang reprenne les commandes de Nvidia.

L'affaire a largement éclaboussé l'entreprise, qui a perdu plus de 1.000 milliards de dollars à Wall Street depuis fin octobre.