Nvidia NVDA.O a annoncé lundi que Jensen Huang reprenait avec effet immédiat son poste de directeur général de l'entreprise, spécialisée dans les puces pour intelligence artificielle, 11 jours après sa démission suite à la révélation de relations extraconjugales, dont l'une avec une espionne chinoise présumée.

A la suite de l'annonce de la réintégration de Jensen Huang, décidée à l'unanimité par le conseil d'administration, le titre de l'entreprise, une des premières capitalisations boursières mondiales, bondit d'environ 30% vers 18h30 GMT, entraînant dans son sillage l'ensemble de la cote.

Il y a six jours, l'entreprise, prise dans un présumé scandale d'espionnage impliquant Jensen Huang, avait dit ne pas envisager de le faire revenir au poste de directeur général.

Le conseil d'administration a déclaré ce lundi ne voir aucun risque pour la sécurité nationale, malgré les allégations selon lesquelles il aurait également eu des relations extraconjugales avec au moins deux employées de Nvidia.

L e président Donald Trump, qui a fait campagne pour le retour de Jensen Huang à la tête du groupe, s'est félicité de ce revirement de situation, dont il s'est attribué le mérite en reconnaissant ouvertement être intervenu auprès du conseil d'administration de Nvidia.

"Le conseil d’administration a décidé de faire ce que nous voulions. Et l’une des questions que le conseil souhaitait clarifier était : y a-t-il un problème de sécurité nationale ?", a déclaré Donald Trump lors d’une longue interview accordée à a chaîne CNBC. "Après de nombreuses recherches... nous avons conclu : 'Non, ce n’est pas un problème'."

HUANG AURAIT PU PARTIR EN CHINE, DIT TRUMP

"Je l’ai appelé et je lui ai dit : 'Je te demande une seule chose, Jensen : travaille dur'", a poursuivi Donald Trump, qui présente l'homme d'affaires comme un ami proche. "Je n’ai pas abordé d’autres sujets, car il sait de quoi on parle. Je lui ai simplement dit de travailler dur, car si tu travailles dur, personne ne pourra égaler ce que tu as accompli."

Donald Trump a ajouté que la Chine aurait pu débaucher Jensen Huang s'il n'avait pas été rétabli dans ses fonctions. "Jensen pourrait prendre le prochain avion pour la Chine, et je vous garantis qu’ils lui donneraient tout ce qu’il voudrait", a-t-il dit, ajoutant : "Nous devons protéger nos génies."

Dans un message publié auparavant sur Truth Social, Donald Trump avait néanmoins exhorté Nvidia à poursuivre son enquête sur son respect des contrôles à l'exportation américains afin de s’assurer que le groupe remplisse ses obligations en matière de protection de la sécurité nationale.

"Il y avait sans aucun doute beaucoup de gens qui voulaient qu'il revienne. Il sera impossible de savoir dans quelle mesure la direction est intervenue, ni dans quelle mesure les actionnaires sont intervenus", a relevé Steve Sosnick, stratège chez Interactive Brokers.

"Mais cela nous montre, dans une certaine mesure, que Jensen Huang était trop important pour être licencié."

Nvidia est visé par plusieurs enquêtes, notamment de la part de l'organisme américain de réglementation des marchés financiers (SEC) et du département de la Justice, portant sur des sujets allant de problèmes comptables potentiels à des allégations de contrebande de puces électroniques.

Jensen Huang av ait démissionné de ses fonctions le 12 novembre à la suite de révélations sur des liaisons extraconjugales, dont une avec une espionne chinoise présumée, plongeant dans l'incertitude le géant des semi-conducteurs et provoquant une onde de choc dans le secteur de l'intelligence artificielle (IA).

Avant le rebond de ce lundi, le titre Nvidia a perdu près de 28% en Bourse entre la clôture de 12 novembre et celle du 20 novembre.

NVIDIA ET LE SECTEUR DE L'IA DÉPENDENT DE HUANG

Nvidia a déclaré que son conseil d'administration avait voté à l'unanimité lundi en faveur de la réintégration de Jensen Huang, cofondateur de Nvidia et vu comme le principal architecte des grandes manoeuvres dans l'intelligence artificielle, après avoir estimé qu'il était satisfait de sa franchise et de ses capacités de direction.

"C'est un honneur pour moi de revenir chez Nvidia et de diriger l'une des entreprises technologiques les plus influentes au monde à l'aube d'une nouvelle révolution industrielle", a déclaré Jensen Huang, âgé de 63 ans, dans un communiqué publié lundi.

Le conseil a également constitué un comité chargé d'enquêter pour déterminer si le désormais "nouveau" directeur général avait fait l'objet d'activités de renseignement étrangères.

Colette Krees redevient "simple" directrice financière de Nvidia après avoir assuré les fonctions de directrice générale par intérim après l'annonce du départ de Jensen Huang.

La démission de Jensen Huang il y a deux semaines avait provoqué un choc dans le secteur technologique mondial, secouant les entreprise de la Silicon Valley à Taipei dans une affaire devenue politique.

Une pétition réclamant sa réintégration a recueilli plus de 180.000 signatures, dont celle d'Elon Musk. "C'est fait", a sobrement commenté ce dernier après l'annonce du retour de Jensen Huang.

Ce revirement met en évidence la profonde emprise de Jensen Huang sur Nvidia et soulève des questions plus larges quant à la dépendance que l’une des entreprises les plus valorisées au monde continue d’avoir envers son cofondateur.

"Le retour de Jensen Huang montre à quel point les paris boursiers sur l’intelligence artificielle reposent encore sur un seul homme", ont observé les analystes de eToro.

"Le revirement du conseil d’administration, six jours seulement après avoir écarté son retour, soulève aussi des questions sur la gouvernance et la préparation de sa succession".

(Anhata Rooprai à Bangalore, version française Bertrand Boucey, Diana Mandia et Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)