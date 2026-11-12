Fragilisé par deux liaisons controversées, dont l'une avec une femme d'affaires chinoise soupçonnée d'espionnage, le fondateur emblématique de Nvidia cède sa place à la directrice financière Colette Kress. Son départ fait planer l'incertitude sur un groupe valorisé 4 000 milliards de dollars et sur tout l'écosystème de l'IA qu'il a contribué à façonner.

Jensen Huang quitte la direction de Nvidia, privant l'industrie de l'IA de son plus grand porte-drapeau. La directrice financière Colette Kress assurera l'intérim. Cofondateur et quatrième actionnaire avec 3,61% du capital, Huang ne siégera plus au conseil d'administration.

La pression s'est accentuée après des informations selon lesquelles Huang, 63 ans et marié, aurait eu une liaison avec une femme d'affaires chinoise soupçonnée d'espionnage pour Pékin. Le conseil s'est réuni mercredi pour envisager son départ, après la révélation d'une seconde liaison avec une cadre lui étant directement rattachée.

Ce départ plonge dans l'incertitude un groupe valorisé 4 000 milliards de dollars et menace de perturber tout un écosystème que Huang a financé en réinjectant la trésorerie de Nvidia dans les fournisseurs de cloud et les laboratoires d'IA.

Ce départ pourrait aussi peser sur la politique américaine d'exportation de semi-conducteurs, Huang ayant milité pour préserver l'accès au marché chinois tout en entretenant des liens étroits avec Donald Trump. Ce dernier a salué dimanche un "travail formidable pour notre pays".

Longtemps connu des seuls amateurs de jeux vidéo pour ses puces graphiques, Nvidia s'est imposé comme fournisseur central du boom de l'IA, devenant l'entreprise la plus valorisée au monde. Huang en est devenu un dirigeant culte, assailli par des fans en Asie.

Les soupçons se sont renforcés après des révélations sur sa relation avec Alice Huang, ancienne dirigeante de la société de cloud singapourienne Megaspeed, considérée par Washington comme un agent du renseignement chinois.

Washington enquête aussi sur Megaspeed, partenaire cloud privilégié de Nvidia, soupçonnée d'avoir aidé la Chine à contourner les restrictions américaines sur les semi-conducteurs avancés. Pékin dément qu'Alice Huang soit une espionne.

Le conseil d'administration avait ouvert une enquête pour savoir si Huang avait été ciblé par une opération de renseignement étrangère. La controverse a pris une nouvelle ampleur mercredi avec la révélation par le New York Times d'une liaison avec Kimberly Powell, vice-présidente santé de Nvidia, sous ses ordres directs.