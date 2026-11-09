Jensen Huang, patron vedette de l'IA rattrapé par une liaison dangereuse

Le patron de Nvidia, Jensen Huang, le 13 octobre 2026 à Paris ( AFP / Joel Saget )

Plongé par une liaison extra-conjugale dans un scandale d'espionnage chinois présumé, Jensen Huang est devenu avec l'explosion de l'intelligence artificielle (IA) l'un des patrons les plus puissants et visibles au monde.

A la tête du géant des semi-conducteurs Nvidia, ce sexagénaire américano-taïwanais à la chevelure poivre et sel, longtemps inconnu du grand public, attire les foules depuis trois ans à chacune de ses apparitions, jusqu'à remplir des salles de plus de 10.000 personnes.

Jensen Huang doit sa célébrité au succès des puces conçues par Nvidia, appelées cartes graphiques ou GPU (Graphics Processing Unit), clés du développement de l'IA générative.

L'appétit insatiable du secteur pour ces GPU, vendues plusieurs dizaines de milliers de dollars pièce, a catapulté l'entreprise californienne à près de 4.500 milliards de valorisation boursière.

Jensen Huang durant une conférence de Nvidia sur l'intelligence artificielle le 21 octobre 2026 à Berlin ( AFP / John MACDOUGALL )

Sa fortune personnelle, intimement liée aux 4% environ qu'il détient au capital, est évaluée par Forbes à quelque 160 milliards, après avoir flirté autour des 200 milliards cette année au gré des fluctuations de marché.

Né à Taipei en 1963, Jensen Huang incarne une success story à l'américaine, envoyé à 9 ans seulement, accompagné de son frère, dans un internat d'un village du Kentucky (centre-est) recommandé par son oncle.

Plus jeune élève de l'établissement, ne parlant pas anglais, Jensen Huang a été harcelé, et contraint par l'institution à nettoyer les toilettes, un passage de deux ans qui l'a transformé.

"On travaillait vraiment beaucoup et les autres enfants étaient très durs", a-t-il raconté dans un entretien à la radio publique NPR. Mais "le bilan, c'est que j'ai adoré le temps que j'ai passé là-bas".

"Etre au top"

De retour auprès de ses parents désormais établis dans l'Oregon (nord-ouest), il sort diplômé de l'université à 20 ans seulement et rejoint AMD, puis LSI Logic, entreprises spécialisées dans les semi-conducteurs, pour concevoir des puces, la grande passion de sa vie.

Mais il veut aller plus loin et fonde en 1993 Nvidia pour "résoudre des problèmes inaccessibles aux ordinateurs normaux", avec des semi-conducteurs assez puissants pour gérer la 3D, a-t-il expliqué dans le podcast "No Priors".

Nvidia crée le premier GPU en 1999 et va accompagner le raz-de-marée des centres de données (data centers), de l'informatique à distance (cloud), puis de l'IA générative.

"C'est la personne la plus motivée que j'ai vue de ma vie", raconte un ancien employé de Nvidia sous couvert d'anonymat. "Vous voulez lui faire plaisir et vous avez honte si vous n'avez pas fait de votre mieux."

Charismatique, toujours vêtu d'un tee-shirt noir et d'un blouson de cuir, Jensen Huang fait figure d'atypique parmi les pontes de la tech.

Son tatouage du logo de Nvidia, son goût pour les voitures de sport ou certaines de ses prises de position publiques l'éloignent des discrets comme Sundar Pichai (Google) ou Satya Nadella (Microsoft).

Jensen Huang s'est longtemps gardé du moindre alignement politique. Contrairement à Elon Musk ou Mark Zuckerberg, il était absent de la cérémonie d'investiture de Donald Trump en janvier 2025.

Jensen Huang avec le président américain Donald Trump le 8 octobre 2026 à Washington ( AFP / Kent NISHIMURA )

Mais il s'est rapproché depuis du président républicain, dont il est devenu un proche conseiller informel en matière d'IA, et l'a même accompagné à bord d'Air Force One lors de sa visite en Chine au printemps dernier.

Cette proximité nouvelle nourrit la préoccupation des services de renseignement américains, inquiets selon le New York Times de la relation étroite du patron de Nvidia avec Alice Huang.

Sans lien de parenté avec Jensen Huang, la femme, également connue comme Huang Le, est soupçonnée d'être une agente de Pékin et d'avoir détourné via son entreprise basée à Singapour des puces d'IA avancée de Nvidia.

Des images de la chaîne de télévision taïwanaise CTI montrent Alice Huang et Jensen Huang lors d'un dîner en marge du salon Computex de Taïpei le 22 mai dernier.

On peut y voir, visiblement proches, le patron de Nvidia et la femme vêtue d'une robe rose devisant avec les autres convives à l'intérieur du restaurant. Tous deux quittent ensuite la soirée à bord d'une même voiture.