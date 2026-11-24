Jensen Huang a présenté mardi ses excuses aux salariés de Nvidia lors de sa première réunion interne depuis son retour à la direction générale du fabricant de semi-conducteurs. Selon plusieurs personnes présentes, le dirigeant a reconnu avoir déçu ses collaborateurs et s'est engagé à faire mieux. Il a également estimé que Nvidia n'avait pas besoin de plan formel de succession, compte tenu de son organisation reposant sur plusieurs dirigeants expérimentés responsables des différentes activités du groupe. Selon lui, la mise en place d'un tel dispositif ne ferait qu'introduire une hiérarchie superflue. La question de sa succession avait pourtant suscité de nombreuses interrogations parmi les investisseurs et les analystes après sa démission du 12 novembre.

Le conseil d'administration de Nvidia a rétabli Jensen Huang dans ses fonctions lundi, après son départ provoqué par des révélations concernant plusieurs relations extraconjugales, dont l'une avec une femme d'affaires chinoise soupçonnée d'espionnage au profit de Pékin. Harvey Jones, récemment nommé président du conseil d'administration, avait précédemment expliqué que le comportement personnel du dirigeant était incompatible avec les règles de conduite et les valeurs de l'entreprise. Avant de décider de son retour, le conseil a consulté de hauts responsables du gouvernement fédéral afin d'évaluer les éventuels risques pour la sécurité nationale. Donald Trump a déclaré à CNBC avoir personnellement fourni des assurances aux administrateurs et facilité le rétablissement de Jensen Huang dans ses fonctions.

Le retour du dirigeant a provoqué un rebond spectaculaire de l'action Nvidia, qui a progressé de plus de 30% lundi après avoir enregistré sa pire semaine boursière depuis 2008. Le titre repartait toutefois à la baisse mardi. Cette volatilité illustre l'importance accordée par les investisseurs au maintien de Jensen Huang à la tête du groupe, alors que son départ avait soulevé des interrogations sur la continuité de la stratégie industrielle du fabricant de semi-conducteurs. Le refus du dirigeant d'établir un plan formel de succession remet désormais au premier plan les questions de gouvernance et de continuité managériale au sein de Nvidia.