Le patron de Nvidia, Jensen Huang, le 13 octobre 2026 à Paris ( AFP / Joel Saget )

Jensen Huang, réintégré lundi à la tête du géant Nvidia après seulement deux semaines sur la touche, incarne la révolution de l'intelligence artificielle (IA) et une "success story" à l'américaine, néanmoins écornée par des adultères et une possible opération d'espionnage de Pékin.

L'emblématique patron américano-taïwanais de 63 ans, avait démissionné le 12 novembre dans le cadre d'un scandale mêlant relations extraconjugales — dont au moins une avec une subordonnée —, possible espionnage d'une maîtresse (du nom d'Alice Huang) au profit de Pékin et contrebande de puces Nvidia dernier cri vers le rival chinois.

Mais il est déjà de retour à la tête du géant des puces électroniques, à la suite d'un vote unanime du conseil d'administration.

Pendant sa courte mise à l'écart, il a reçu le soutien de grands dirigeants de la tech, parmi lesquels Elon Musk (Tesla, SpaceX), et du locataire de la Maison Blanche.

Donald Trump a même fait pression auprès de Nvidia pour la réintégration de celui qu'il qualifie de "génie", "grand patriote et trésor national".

Selon le président américain, les services de renseignement ont exclu que sa présence chez Nvidia pose un risque relevant de la sécurité nationale.

Né à Taipei en 1963, Jensen Huang est devenu l'un des patrons les plus puissants et visibles au monde, avec son style direct et son allure reconnaissable : cheveux poivre et sel, T-shirt noir et blouson de cuir de la même couleur.

A l'instar du col roulé de Steve Jobs d'Apple, c'est devenu sa signature vestimentaire.

Jensen Huang doit son succès à certaines puces conçues par Nvidia, des processeurs graphiques ou GPU (Graphics Processing Unit), clés du développement de l'IA générative, capable de créer du texte, de la musique, des images ou de la vidéo à partir d'une requête en langage courant, comme ChatGPT.

Ce sont ces puces qui l'ont placé au cœur de la rivalité technologique entre les deux premières puissances mondiales : les États-Unis ont restreint les exportations vers la Chine des composants les plus avancés, que Pékin essaie de se procurer.

Style de management contesté

Jensen Huang durant une conférence de Nvidia sur l'intelligence artificielle le 21 octobre 2026 à Berlin ( AFP / John MACDOUGALL )

Huang incarne une "success story" à l'américaine, envoyé par sa famille à 9 ans avec son frère dans un internat du Kentucky (centre-est).

Plus jeune élève de l'établissement, ne parlant pas anglais, Jensen Huang a été harcelé et contraint par l'institution à nettoyer les toilettes, a-t-il relaté plus tard.

De retour auprès de ses parents établis dans l'Oregon (nord-ouest), il sort diplômé de l'université à 20 ans et rejoint AMD, puis LSI Logic, entreprises spécialisées dans les semi-conducteurs, pour concevoir des puces, sa passion.

En 1993, il fonde Nvidia pour "résoudre des problèmes inaccessibles aux ordinateurs normaux", avec des cartes graphiques assez puissantes pour gérer la 3D.

L'entreprise crée son premier processeur graphique en 1999 et va accompagner le raz-de-marée des centres de données, de l'informatique à distance (cloud), puis de l'IA générative.

Depuis l'éclatement du scandale, la presse américaine a rapporté des témoignages décrivant un management parfois brutal.

"C'est la personne la plus motivée que j'ai vue de ma vie", avait raconté à l'AFP, avant l'affaire, un ancien employé de Nvidia sous couvert d'anonymat. "Vous voulez lui faire plaisir et vous avez honte si vous n'avez pas fait de votre mieux."

La même source décrivait un individu capable, dans le cercle des cadres dirigeants de Nvidia, de "tailler quelqu'un en pièces" en cas d'erreur ou de mauvais choix.

Jensen Huang s'est longtemps gardé du moindre alignement politique. Contrairement à Elon Musk ou à Mark Zuckerberg (Meta), il était absent de la cérémonie d'investiture de Donald Trump en janvier 2025.

Mais il s'est ensuite rapproché du président républicain, dont il est devenu un conseiller informel en matière d'IA.

Il est vu comme l'un des artisans de la fervente défense de la technologie par Donald Trump, malgré l'impopularité croissante des centres de données aux États-Unis.

Le renseignement américain a commencé à s'inquiéter, l'an dernier, de la relation du patron de Nvidia avec Alice Huang.

Sans lien de parenté avec Jensen Huang, cette femme est soupçonnée d'être une agente de Pékin et d'avoir détourné, via une entreprise basée à Singapour, des puces d'IA avancées de Nvidia.

Avant sa démission, M. Huang a admis avoir été "infidèle à (sa) femme", qu'il avait rencontrée à l'université. Leurs deux enfants, désormais trentenaires, travaillent pour Nvidia.