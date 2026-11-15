Jensen Huang discuterait de son retour à la tête de Nvidia avec ses alliés, selon le Financial Times

Jensen Huang envisage un retour à la tête de Nvidia NVDA.O et aurait évoqué cette possibilité avec des proches, a rapporté dimanche le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

Un allié de M. Huang a déclaré au FT qu'ils étaient en train de mettre sur pied une “cellule de crise” composée de dirigeants de la Silicon Valley afin de faire pression en faveur du retour de l'ancien patron de Nvidia et qu'ils tenteraient d'obtenir le soutien de la Maison Blanche.

“Tous les acteurs importants du secteur technologique, en dehors des laboratoires de pointe, adorent Jensen”, a déclaré cette personne, ajoutant que ces efforts bénéficiaient du soutien de M. Huang.

Cette information intervient quelques jours après que le FT a révélé que le conseil d’administration de Nvidia avait contacté René Haas, directeur général du fabricant britannique de puces Arm Holdings O9Ty.F , dans le cadre de sa recherche d’un successeur potentiel à Jensen Huang.

Nvidia n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire en dehors des heures de bureau habituelles.

Jensen Huang a démissionné jeudi après la révélation de relations extraconjugales, dont l’une impliquait une espionne chinoise présumée, ce qui a soulevé des questions concernant les exportations vers la Chine des puces d’IA de pointe de l’entreprise. Ce scandale a plongé le fabricant de puces dans la crise et a provoqué une onde de choc dans le secteur de l’IA qu’il a contribué à financer.