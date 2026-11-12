Jensen Huang, directeur général de Nvidia, quitte ses fonctions

Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O , quitte ses fonctions , privant ainsi le secteur de l'IA de son plus grand défenseur et jetant une ombre sur l'avenir du fabricant de puces qu'il a transformé en une puissance de l'IA.

La directrice financière, Colette Kress, assurera l'intérim à la tête de l'entreprise pendant que Nvidia recherche un successeur définitif, a annoncé jeudi la société. Jensen Huang, qui a cofondé Nvidia et en est le quatrième actionnaire avec une participation d'environ 3,61 %, ne siégera plus au conseil d'administration.

Voici quelques réactions à cette nouvelle :

JOE SALUZZI, ASSOCIÉ ET CO-DIRECTEUR DU TRADING D'ACTIONS CHEZ THEMIS TRADING À CHATHAM, DANS LE NEW JERSEY

"Nvidia est souvent qualifiée de “banque de l'IA”. Elle vous vend des puces et vous prête de l'argent. Si elle doit prendre du recul en raison de la situation actuelle, cela va-t-il priver de financement les petites entreprises qui en ont besoin? La question reste ouverte."

"Certains responsables de centres de données m'ont confié qu'ils pouvaient acheter des puces auprès d'autres entreprises, à condition que celles-ci soient en mesure de les fournir. Si tel est le cas, le marché de l'IA se poursuit, les entreprises continuent de construire des centres de données, et la vie suit son cours. Mais s'il y a une pénurie d'approvisionnement, alors on se retrouve face à un problème."

"Cela pourrait aussi simplement ralentir la machine de l'IA. Le Congrès et d'autres acteurs ont exprimé des inquiétudes quant à la vitesse de développement de l'IA et à l'existence de contrôles et de réglementations appropriés. Peut-être qu'un événement comme celui-ci ralentit le processus, permet à tout le monde de reprendre son souffle et agit comme une sorte de réglementation sans réglementation."

STEVE SOSNICK, ANALYSTE EN CHEF DES MARCHÉS, INTERACTIVE BROKERS, CONNECTICUT

"Il est très difficile de présenter cela comme une bonne nouvelle pour NVIDIA. La situation est délicate pour le secteur technologique en ce moment, car non seulement la technologie de NVIDIA est au cœur du déploiement de l'IA, mais si cela freine sa capacité à générer des flux de trésorerie au même rythme qu'auparavant, cela devient problématique."

"Les accords interdépendants que NVIDIA a conclus avec une grande partie du secteur soulèvent la question de savoir si cela a créé davantage de stabilité ou davantage de fragilité… Il y aura des enquêtes. Les républicains ne mèneront peut-être pas beaucoup d'enquêtes, mais avec un nouveau Congrès démocrate, je suis sûr qu'il y aura toutes sortes d'enquêtes pour déterminer s'il y a eu violation des contrôles à l'exportation, si cela a été fait à la connaissance du ministère du Commerce et ce que le département d'État savait à ce sujet."

DANIELA HATHORN, ANALYSTE DE MARCHÉ SENIOR CHEZ CAPITAL.COM, ROYAUME-UNI

"Les investisseurs tentent de comprendre ce que cela signifie exactement pour l'avenir de l'entreprise. Ils nomment quelqu'un à titre intérimaire juste pour assurer la transition. La préoccupation porte simplement sur ce que cette transition à la direction implique pour l'entreprise, et si cela va changer grand-chose."

"Il y a ici un risque majeur, car Jensen était considéré comme une sorte de figure de proue de l'IA, non seulement chez Nvidia, mais de manière générale. Et son départ ajoute en quelque sorte un peu de nervosité au marché à l'approche de la publication des résultats la semaine prochaine et, évidemment, en pleine crise du secteur de l'IA que nous traversons actuellement. Cela ne fait donc qu'ajouter une couche supplémentaire à ce sentiment d'incertitude et d'inquiétude qui pèse sur le marché."

GIL LURIA, DIRECTEUR GÉNÉRAL, DA DAVIDSON, PORTLAND

"Colette Kress est très respectée par les investisseurs et devrait être en mesure de guider NVIDIA à travers cette période difficile. La tâche s'annonce ardue, car NVIDIA a toujours été dirigée par son fondateur depuis sa création et Jensen Huang concentrait une grande partie du pouvoir décisionnel."

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