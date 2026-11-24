(Zonebourse.com) - Au lendemain d'une séance historique à Wall Street, portée par le retour de Jensen Huang à la tête de Nvidia, l'euphorie laisse déjà place aux doutes. Dans une note d'analyse, UBS estime que la réintégration du cofondateur réduit certaines incertitudes entourant le géant des semi-conducteurs, sans pour autant dissiper les risques qui pèsent sur l'écosystème de l'intelligence artificielle.

Hier, Nvidia bondissait de 31,5% en Bourse, regagnant plus de 950 MdsUSD de capitalisation boursière en une seule séance. Dans son sillage, le S&P 500 progressait de 4,7% et le Nasdaq 100 de 6,9%. Mais ce mardi, les valeurs technologiques repartent à la baisse. Un retournement qui témoigne de la fragilité de la confiance des investisseurs.

Un risque en moins, mais pas nécessairement plus de bénéfices

UBS maintient sa recommandation à l'achat sur Nvidia, assortie d'un objectif de cours de 220 USD. Selon la banque suisse, le retour de Jensen Huang réduit les incertitudes relatives au financement de l'écosystème, à la stratégie d'approvisionnement et à la rétention des talents.

Le dirigeant occupe en effet une place centrale dans les relations qu'entretient Nvidia avec ses clients, ses fournisseurs et ses partenaires financiers. Son départ avait notamment soulevé des interrogations quant à la poursuite du soutien financier apporté aux entreprises qui constituent indirectement les débouchés commerciaux du groupe.

Avec près de 390 MdsUSD d'engagements d'approvisionnement, Nvidia a tout intérêt à préserver la santé financière de son écosystème afin de soutenir la demande pour ses puces.

Pour autant, UBS ne relève ni ses prévisions de bénéfice par action pour 2028, ni son multiple de valorisation. Le retour du dirigeant réduit donc certains risques sans nécessairement améliorer les perspectives bénéficiaires du groupe.

Le paradoxe de Wall Street

La violence des mouvements boursiers observés depuis la veille contraste avec la relative stabilité des perspectives financières de Nvidia chez UBS.

Si le retour de Jensen Huang permet de restaurer une partie de la confiance, il ne répond en rien aux interrogations concernant la rentabilité des centaines de milliards de dollars investis dans l'intelligence artificielle. À cela s'ajoutent les incertitudes politiques, réglementaires et les questions de gouvernance soulevées par les circonstances de sa réintégration.

Dans une publication distincte, le Chief Investment Office d'UBS considère d'ailleurs le rebond comme une opportunité de réduire les expositions trop concentrées, sans remettre en cause le potentiel structurel de l'intelligence artificielle. La banque anticipe une différenciation croissante entre les entreprises capables de monétiser leurs investissements et celles dont le développement repose davantage sur l'endettement ou des anticipations de croissance spéculatives.

Finalement, les dernières séances illustrent à quel point les marchés semblent davantage réagir aux variations de la perception du risque qu'à celles des perspectives bénéficiaires des entreprises. Jensen Huang est revenu, mais les problématiques économiques qui alimentaient les inquiétudes des investisseurs avant son départ, elles, n'ont jamais disparu.

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