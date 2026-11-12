Jensen Huang a démissionné, un coup de tonnerre pour le secteur de l'IA

Le logo de Nvidia est visible dans les locaux de l'entreprise à Taipei

12 novembre (Reuters) - Le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, a quitté jeudi ses fonctions à la suite de révélations sur deux liaisons extraconjugales, dont ‌une avec une espionne chinoise présumée, plongeant dans l'incertitude le géant des semi-conducteurs et provoquant une onde de choc dans le secteur de l'intelligence artificielle (IA).

La directrice financière, Colette Kress, assurera les fonctions de directrice générale par intérim, tandis que Nvidia recherche un successeur permanent, ​en examinant des candidatures internes et externes, a annoncé le groupe.

Jensen Huang, cofondateur de Nvidia et quatrième actionnaire du groupe avec une participation d’environ 3,61%, quittera également le conseil d’administration.

Le groupe a par ailleurs nommé Harvey Jones, ancien directeur général de Synopsys et membre de son conseil d’administration, au poste de président du conseil. Il devient ainsi le premier président du conseil d’administration de l’histoire de Nvidia.

Harvey Jones siège au conseil depuis 1993, avant même l’introduction en Bourse du groupe. Il est également membre des comités d’audit, ​des nominations et de la gouvernance du groupe.

L'action Nvidia a réduit ses pertes après avoir chuté de plus de 14% jeudi en début de séance, entraînant l’ensemble du marché à la baisse. Les analystes ont attribué ce rebond à des achats à bon compte. Le groupe restait toutefois en passe de perdre près de 200 milliards de dollars ​de capitalisation boursière. Dans le même temps, les titres de ses concurrents AMD et Broadcom progressaient chacun d’environ 6%.

"Le conseil d’administration, ⁠l’équipe dirigeante et moi-même sommes conscients que cette période a été extraordinairement difficile", écrit Colette Kress dans une note aux salariés, ajoutant que le groupe organiserait une réunion le 18 novembre à 09h00, heure du Pacifique.

Colette Kress a réuni ‌jeudi l’équipe dirigeante de Nvidia au siège du groupe, a rapporté CNBC, précisant que Jensen Huang avait accepté de témoigner devant le Congrès avant la fête de Thanksgiving du 26 novembre.

La pression s’était accentuée ces derniers jours sur Jensen Huang après des révélations concernant une relation avec une femme d’affaires chinoise.

TIM COOK POUR LE REMPLACER?

Le conseil d’administration de Nvidia s’est réuni mercredi pour examiner son éventuelle éviction, a ​dit une personne au fait du dossier, après la publication, plus tôt dans la journée, d’informations selon ‌lesquelles Jensen Huang aurait également entretenu une relation extraconjugale avec une cadre dirigeante du groupe placée sous son autorité.

Le départ de Jensen Huang plonge le groupe, valorisé à 4.000 ⁠milliards de dollars, dans l’incertitude et menace de perturber un écosystème qu’il a contribué à financer en réinjectant les liquidités croissantes de Nvidia dans les fournisseurs de services cloud, les équipementiers et les principaux laboratoires spécialisés dans IA.

"Le risque n'est pas que Nvidia perde soudainement sa feuille de route technologique (...) celle-ci est largement connue pour les prochaines années. Le risque concerne l’exécution. Jensen a été le chef d'orchestre d'un système extraordinairement complexe", a déclaré Michael Feldman, gérant de portefeuille chez ClearBridge Investments.

"Dans un monde où les goulets ⁠d’étranglement sont bien réels, cette capacité de coordination constitue ‌en soi un avantage concurrentiel."

Le sentiment des investisseurs à l’égard des valeurs liées à l'IA est déjà fragile, alors que l’envolée des dépenses et de l'endettement des géants technologiques, traditionnellement très riches en liquidités, ⁠alimente les doutes sur la rentabilité à terme du boom de l'IA.

Donald Trump a déclaré dimanche que Jensen Huang avait "fait un travail extraordinaire pour notre pays" et que le patron de Nvidia lui avait affirmé ne pas avoir su que la femme avec laquelle ‌il avait eu une liaison était une espionne.

Le président américain a suggéré jeudi que Tim Cook, l'ancien patron d’Apple, succède à Jensen Huang.

"Maintenant que le DG de Nvidia, Jensen Huang, qui a fait un travail remarquable, a démissionné, ⁠il n’y a qu’un seul homme pour lui succéder: Tim Cook, d’Apple. Une Légende remplace une Légende!", a écrit Donald Trump sur son réseau Truth Social.

UNE AFFAIRE POLITIQUE

La ⁠crise menace également d’impliquer plusieurs membres de l’administration Trump, notamment le ‌secrétaire au Commerce Howard Lutnick, confronté à des interrogations croissantes des parlementaires concernant son refus d’inscrire plusieurs dizaines d’entreprises chinoises sur une liste noire américaine.

Le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, a déclaré qu’il était "d’une importance cruciale que le bon successeur ​soit choisi pour remplacer Huang", soulignant qu’un consensus émergeait au Congrès pour restreindre les ventes de puces à la Chine.

La capacité des puces ‌de Nvidia à effectuer simultanément un grand nombre de calculs en a fait le carburant de l'IA et un enjeu stratégique dans la course entre les Etats-Unis et la Chine pour dominer cette technologie. Cette évolution a également propulsé Nvidia au rang de première capitalisation boursière mondiale.

Jensen Huang est ainsi ​devenu un dirigeant adulé, avec des cohortes d'admirateurs à Taïwan et en Corée du Sud. Son influence est telle que la simple mention d'une entreprise par ses soins lors d'un événement peut provoquer des mouvements sur son action en Bourse.

Mais son comportement faisait l'objet d'une attention peu commune ces derniers jours, après des informations faisant état d'une relation avec Alice Huang, ancienne dirigeante de Megaspeed, une société de services cloud basée à Singapour, que les autorités américaines considèrent comme un agent des services de renseignement chinois.

Washington ⁠a également ouvert une enquête sur Megaspeed, partenaire cloud officiel de Nvidia bénéficiant d'un accès prioritaire à ses puces, en raison de soupçons selon lesquels la société aurait aidé la Chine à se procurer des semi-conducteurs avancés destinés à l'IA et soumis aux restrictions américaines à l'exportation, selon des informations de presse. Pékin a démenti qu'Alice Huang soit une espionne.

Le conseil d'administration de Nvidia avait ouvert une enquête, menée par des administrateurs indépendants avec l'assistance de conseils juridiques externes, afin de déterminer si Jensen Huang avait été la cible d'une opération étrangère. Le conseil avait alors réaffirmé sa confiance en lui.

La controverse s'est avivée mercredi après la publication d'un article du New York Times affirmant que Jensen Huang aurait également entretenu une relation extraconjugale avec Kimberly Powell, vice-présidente de Nvidia chargée des activités dans le secteur de la santé, qui était placée sous son autorité.

(Alexandra Alper, avec Aishwarya Venugopal, Prathik Jayaprakash, Chris Thomas, Tom Westerbrook et Ankur Banerjee; Avec la contribution de Danilo Masoni, Harshita Mary Varghese et Akash Sriram; version française Jean Terzian, ​Matthieu Huchet et Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin et Benoit Van Overstraeten)