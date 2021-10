Jens Weidmann quittera la présidence de la Bundesbank à la fin de l'année

(AOF) - Le président de la Bundesbank, Jens Weidmann, a demandé aujourd'hui au président allemand Frank-Walter Steinmeier de le démettre de ses fonctions le 31 décembre 2021. Il quitte la Bundesbank, qu'il dirige depuis mai 2011, pour des raisons personnelles. ""J'en suis venu à la conclusion que plus de dix ans constituent une bonne mesure de temps pour tourner la page - pour la Bundesbank, mais aussi pour moi personnellement"", a écrit M. Weidmann dans une lettre adressée au personnel de la Banque.

