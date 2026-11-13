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Jefferson Capital en hausse après avoir dépassé les attentes au troisième trimestre
information fournie par Reuters 13/11/2026 à 17:43

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** Le titre de Jefferson Capital JCAP.O , société spécialisée dans le recouvrement de créances auprès des particuliers, progresse de 5,3 % à 20,5 dollars en début de séance

** La société, basée à Minneapolis, dans le Minnesota, affiche un bénéfice par action ajusté de 83 cents au troisième trimestre, contre une estimation des analystes de 72 cents, selon les données compilées par LSEG

** Elle annonce un chiffre d'affaires de 185,50 millions de dollars au troisième trimestre, supérieur aux estimations des analystes qui s'élevaient à 174,81 millions de dollars

** Ces résultats s’expliquent par des recouvrements records de 319 millions de dollars, en hausse de 35% par rapport à l’année précédente, les investissements réalisés entre 2024 et 2026 ayant continué à générer de solides recouvrements, précise la société

** Les sept sociétés de courtage qui couvrent le titre lui attribuent la recommandation "acheter" ou supérieure, avec un cours cible médian de 29 dollars

** Le titre a reculé de 8,2% depuis le début de l’année, en tenant compte de l’évolution de la séance

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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