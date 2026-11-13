Jefferson Capital en hausse après avoir dépassé les attentes au troisième trimestre

** Le titre de Jefferson Capital JCAP.O , société spécialisée dans le recouvrement de créances auprès des particuliers, progresse de 5,3 % à 20,5 dollars en début de séance

** La société, basée à Minneapolis, dans le Minnesota, affiche un bénéfice par action ajusté de 83 cents au troisième trimestre, contre une estimation des analystes de 72 cents, selon les données compilées par LSEG

** Elle annonce un chiffre d'affaires de 185,50 millions de dollars au troisième trimestre, supérieur aux estimations des analystes qui s'élevaient à 174,81 millions de dollars

** Ces résultats s’expliquent par des recouvrements records de 319 millions de dollars, en hausse de 35% par rapport à l’année précédente, les investissements réalisés entre 2024 et 2026 ayant continué à générer de solides recouvrements, précise la société

** Les sept sociétés de courtage qui couvrent le titre lui attribuent la recommandation "acheter" ou supérieure, avec un cours cible médian de 29 dollars

** Le titre a reculé de 8,2% depuis le début de l’année, en tenant compte de l’évolution de la séance