La banque américaine s'attend à ce que Flutter Entertainment dégage davantage de liquidités en 2027. Chez Entain, elle voit la possibilité d'un rachat d'actions d'environ 400 millions de livres. Les deux titres sont en forte baisse depuis le début de l'année.

Dans une note publiée vendredi, Jefferies revient sur ses échanges avec Flutter Entertainment et Entain lors de Consumer Conference, une rencontre consacrée aux entreprises du secteur de la consommation, à Miami. La réglementation américaine des jeux d'argent a été au coeur des discussions.

"Après les élections de mi-mandat, nous jugeons les perspectives de légalisation des paris sportifs en ligne plus favorables aux Etats-Unis. Le statut juridique des marchés de prédiction devrait se préciser, et d'autres Etats pourraient également autoriser les casinos en ligne", écrit Jefferies.

Au 3e trimestre, le chiffre d'affaires de Flutter a progressé de 2%, à 3,87 milliards de dollars, tandis que sa perte nette s'est creusée à 1,15 milliard de dollars, en raison, notamment, d'une dépréciation d'actifs au Brésil. Chez Entain, les revenus nets de jeux ont augmenté de 2% à taux de change constants hors Entain CEE, avec une hausse de 3% en ligne. Le groupe a maintenu ses prévisions annuelles.

Flutter veut accélérer ses lancements

Le nouveau directeur général de Flutter, Dan Taylor, veut simplifier l'organisation du groupe pour lancer ses produits plus vite et réduire les coûts. Flutter estime que son offre de paris sportifs est plus complète que celle des marchés de prédiction, qui permettent de miser sur l'issue d'événements sportifs, politiques ou autres.

Le groupe manque encore de recul pour évaluer ce que lui rapporte un client sur ces plateformes. Il détaillera sa stratégie lors de la publication de ses résultats du quatrième trimestre.

Entain poursuit son désengagement d'Europe centrale et orientale

De son côté, Entain prévoit toujours de finaliser d'ici à la fin de 2026 la vente à EMMA Capital d'une participation de 20% dans Entain CEE. Le groupe britannique conservera alors 47,5% du capital de la coentreprise et étudie les options pour céder cette participation. Selon Jefferies, l'opération pourrait ramener le ratio d'endettement d'Entain à environ 2,5 fois son EBITDA.

"La suppression des coûts en double devrait soutenir les résultats en 2027 et au-delà", ajoute la banque. A plus court terme, selon Jefferies, la prochaine échéance dans la procédure engagée par le régulateur australien AUSTRAC est fixée au 30 novembre, sauf accord d'ici là.

Jefferies recommande d'acheter les deux titres. La banque fixe son objectif de cours à 160 dollars pour Flutter, soit un potentiel de hausse de 120% par rapport au cours de référence de 72,88 dollars. Pour Entain, elle vise 10 livres sterling, soit un potentiel de hausse de 119% par rapport au cours de référence de 4,572 livres sterling.

A la clôture du 18 novembre, les actions Flutter et Entain avaient reculé respectivement de 66,1% et de 40,4% depuis le début de l'année.