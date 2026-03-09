 Aller au contenu principal
Jefferies s'attend à un impact de moins de 20 millions de dollars dû à son exposition au prêteur hypothécaire britannique MFS
information fournie par Reuters 09/03/2026 à 12:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails tirés de la déclaration de Jefferies et d'éléments de contexte dans l'ensemble du document)

La banque d'investissement Jefferies

JEF.N a déclaré lundi qu'elle s'attendait à un impact de moins de 20 millions de dollars sur ses bénéfices en raison de son exposition à la faillite du fournisseur britannique de prêts hypothécaires Market Financial Solutions.

L'effondrement de la société peu connue MFS le mois dernier a ravivé les inquiétudes concernant des pertes plus importantes au sein des banques et a alimenté les craintes de nouveaux "cafards" dans le secteur en plein essor du crédit privé.

Jefferies a déclaré qu'une de ses filiales européennes avait prêté à MFS 103 millions de livres (137,42 millions de dollars) dans le cadre d'une facilité de stockage garantie par certains des prêts-relais de la société de crédit hypothécaire.

Séparément, la banque d'investissement a déclaré que Western Alliance WAL.N n'avait pas accordé de crédit à Jefferies. Western a intenté une action en justice contre le cabinet vendredi pour ne pas avoir effectué un paiement de 126,4 millions de dollars qu'il devait au prêteur régional pour des prêts liés au fournisseur de pièces automobiles en faillite First Brands Group.

"Jefferies n'a aucune obligation de rembourser un prêt sans recours que Western Alliance a choisi d'accorder à une structure ad hoc sur les créances de First Brands. L'affirmation selon laquelle Jefferies ne pourrait pas rembourser 126 millions de dollars est fausse et absurde", a déclaré la société.

(1 $ = 0,7495 livres)

