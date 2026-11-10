Jefferies revoit à la baisse son objectif de cours pour Tesla et estime qu'une fusion sera plus difficile après les élections de mi-mandat

** Jefferies abaisse l'objectif de cours de Tesla TSLA.O , dirigée par Elon Musk, de 400 à 375 dollars, ce qui implique une baisse de 0,8 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action
** La société de courtage maintient sa recommandation “neutre” sur le titre, estimant qu’après les élections de mi-mandat aux États-Unis, les arguments en faveur de la fusion de TSLA et de SpaceX SPCX.O restent inchangés, mais que sa mise en œuvre sera probablement plus difficile
** L'action Tesla est en légère baisse à 376,27 dollars en pré-ouverture
** Les résultats du troisième trimestre ont une nouvelle fois démontré la solidité relative du flux de trésorerie disponible sous-jacent, élément essentiel pour soutenir les ambitions d’investissement plus larges des entreprises dirigées par Musk; les activités hors automobile évoluent dans la bonne direction, mais sont encore trop modestes et trop lointaines pour peser sur les résultats – Jefferies
** La recommandation moyenne de 48 analystes sur TSLA est “acheter”, avec un objectif de cours médian de 422,5 $ – données LSEG
** Depuis le début de l'année jusqu'à la dernière clôture, l'action a perdu environ 16 %(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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