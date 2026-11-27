Jefferies a annoncé vendredi avoir abaissé son objectif de cours sur le titre LVMH de 415 à 380 euros, estimant que le marché s'est désormais fait à l'idée d'une fin d'année difficile pour le géant du luxe.

A présent, les investisseurs se demandent surtout si les résultats du groupe vont connaître une impulsion positive l'an prochain, explique le broker dans une note diffusée dans la matinée.

De son côté, Jefferies explique ne pas trop y croire.

Si le courtier reconnaît que l'action résiste plutôt bien en Bourse en se traitant autour de 17 fois ses bénéfices annuels, un multiple jugé solide, il fait valoir que ce niveau de valorisation suppose que la division phare de mode et maroquinerie parvienne au moins à stabiliser ses profits l'an prochain.

Un consensus jugé trop optimiste

L'intermédiaire écarte, lui, ce scénario et préfère revoir à la baisse ses prévisions de résultat opérationnel (Ebit) pour la branche en 2027, avec des estimations qui ressortent désormais 11 % en-deçà de la moyenne des prévisions du consensus, ce qui l'amène à sabrer dans son objectif de cours.

Sa recommandation reste à "conserver".

L'action LVMH reculait de 0,3% à 399,9 euros vendredi midi dans le sillage de ces commentaires, à comparer avec une progression de 0,4% pour l'indice CAC 40.