(Zonebourse.com) - Ipsen grappille quelques fractions en début d'après-midi ( 0,24%, à 164,50 euros), malgré une note globalement positive de Jefferies, qui a toutefois confirmé sa recommandation à sous-performance et laissé son objectif de cours inchangé à 130 euros.
La banque d'investissement américaine a reçu David Loew, le directeur général du laboratoire français, lors de sa conférence Santé à Londres. Jefferies indique qu'il a souligné la forte croissance du coeur de métier et a exprimé un enthousiasme particulier autour des opportunités thérapeutiques liées à Dysport dans la migraine et au corabotase (notamment pour traiter les rides du visage et certaines maladies neurologiques).
Enfin, concernant Somatuline, son principal traitement, qui a généré 31,72% des revenus du groupe sur les neuf premiers mois de l'année, sa croissance a accéléré en août et septembre aux Etats-Unis. Elle a profité de la volonté des distributeurs de constituer des stocks avant l'arrivée du générique, ce qui laisse présager une volatilité d'un trimestre à l'autre.
Jefferies met également en avant la capacité de développement externe d'Ipsen qui continue de se renforcer avec l'oncologie, l'hématologie et les maladies rares comme domaines de déploiement les plus naturels. Les analystes soulignent que le laboratoire français dispose d'une capacité financière supérieure à 2 milliards d'euros et prévoient qu'elle devrait augmenter d'ici la fin de l'année. Selon la direction, le groupe pourrait viser à la fois un mélange d'actifs en phase avancée et des opportunités plus précoces en phase 1.
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