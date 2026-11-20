(Zonebourse.com) - Eurofins Scientific s'affiche dans le rouge (-0,28%, à 85,42 euros) au lendemain d'une hausse de 0,71%, mais le titre affiche un repli de 3,30% sur cinq jours. Dans une note, Jefferies fait le point sur la situation après avoir rencontré le Dr Gilles Martin, président-directeur général du groupe.

Lors de la conférence Jefferies Healthcare, la banque d'investissement américaine a eu des échanges avec le PDG d'Eurofins Scientific. Ils se sont concentrés sur le profil de reprise de la croissance dans la biopharma, la trajectoire d'amélioration des marges, l'optimisation du portefeuille ainsi que les perspectives sur les investissements et le flux de trésorerie disponible.

La direction de la société s'est montrée confiante quant au redressement de l'activité biopharma et elle continue de tabler sur une croissance à au moins un chiffre élevé à moyen terme.

En parallèle, Eurofins approche du terme d'un plan d'investissement quinquennal qui sera en grande partie achevé d'ici fin 2027. Pour Jefferies, la capacité à tirer parti du réseau en étoile, l'achèvement des programmes d'investissement dans les infrastructures et logiciels informatiques, la fin des coûts liés au double fonctionnement, ainsi que les effets en année pleine de la rationalisation des contrats et des cessions devraient continuer de soutenir la rentabilité à l'avenir.

La banque d'investissement américaine note qu'une forte amélioration des marges, environ 130 points de base, a été réalisée au premier semestre, malgré une croissance organique limitée à environ 3%. Pour la direction du groupe, il existe encore des leviers d'amélioration indépendants de l'effet de levier opérationnel.

Enfin, la direction reste optimiste sur les opportunités de consolidation au sein du secteur et elle continue d'identifier un fort potentiel de création de valeur dans l'intégration d'acquisitions complémentaires au vaste réseau d'Eurofins. Toutefois, une allocation disciplinée du capital demeure une priorité.

Jefferies a néanmoins maintenu sa recommandation à sous-performance sur le titre Eurofins Scientific, avec une cible de cours de 62 euros.

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