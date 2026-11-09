Jefferies relève son objectif de cours sur Autodesk

Jefferies réitère sa recommandation "acheter" sur Autodesk et relève son objectif de cours de 300 à 325 USD, s'attendant à ce qu'une publication de résultats sans mauvaise surprise pour le 3e trimestre comptable soutienne la récente dynamique du titre ( 25% depuis le début du trimestre).
Jefferies juge atteignables les attentes du marché, qui portent sur des revenus supérieurs de 30 MUSD aux prévisions, un relèvement d'environ 1 point des perspectives de croissance organique à taux de change constants pour l'exercice et un relèvement des prévisions de marge d'EBIT.
La banque américaine ajoute que ses vérifications sur le terrain indiquent que l'activité du 3e trimestre calendaire a été légèrement supérieure aux prévisions de l'éditeur de logiciels de conception, avec une croissance qui devrait rester stable jusqu'en 2027.
"Alors que les investisseurs du secteur des logiciels privilégient les entreprises affichant une génération de trésorerie solide, nous considérons Autodesk comme un acteur capable d'accroître durablement son flux de trésorerie disponible (FCF)", ajoute le courtier.
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