Jefferies relève son objectif de cours pour Lilly, estimant que le potentiel du GLP-1 hors États-Unis est sous-estimé

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9 novembre - ** Le titre d'Eli Lilly LLY.N progresse de 2,35 % à 1.385,56 dollars en pré-ouverture

** Jefferies relève son objectif de cours à 1.700 dollars, un plus haut sur le marché, contre 1.610 dollars auparavant

** La société indique que son analyse suggère que le marché à long terme pourrait être au moins aussi important que le marché américain, compte tenu d’une population aisée bien plus nombreuse

** Ajoute que Lilly pourrait bénéficier de prix de vente plus élevés à mesure que les patients passent à des doses plus fortes, de marges plus importantes hors des États-Unis, d’une rentabilité favorable des médicaments oraux et de son vaste portefeuille de produits contre l’obésité

** “Nous pensons que l’idée fausse principale est que les GLP-1 se comportent comme des produits de base, et que le marché hors États-Unis n’est qu’une version à prix réduit du marché américain. Au contraire, nous estimons que le marché de l’obésité est de plus en plus axé sur les consommateurs, où les patients choisissent leurs traitements en fonction de l’efficacité, de la tolérance, de la commodité et du prix” – Jefferies

** Estime que le nombre de patients potentiels hors États-Unis pourrait être environ deux fois supérieur à celui des États-Unis, et que LLY n’a pas besoin de baisses de prix agressives pour stimuler la demande sur tous les marchés, même si l’adoption prendra plus de temps qu’aux États-Unis

** À la dernière clôture, l’action affichait une hausse de 26 % depuis le début de l’année