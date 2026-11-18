Jefferies réaffirme sa recommandation "achat" sur Nvidia au lendemain de la publication de ses résultats trimestriels, tout en abaissant son objectif de cours de 300 à 250 USD, une nouvelle cible laissant entrevoir un potentiel de hausse de 61% par rapport au dernier cours de clôture.
La banque américaine rappelle qu'au titre de son 3e trimestre, le géant des processeurs pour l'IA a dépassé le consensus, tant en matière de bénéfice par action (BPA), à 2,68 USD contre 2,48 USD attendus, que de revenus, à 116 MdsUSD contre 108,9 MdsUSD attendus.
"Des résultats supérieurs aux attentes, accompagnés d'un relèvement des prévisions pour l'exercice 2028, vont à l'encontre du sentiment négatif entourant l'IA et témoignent de la vigueur persistante de la demande pour les produits de Nvidia", estime Jefferies.
Si elle reconnaît que des interrogations subsistent quant au rythme de déploiement des infrastructures d'IA et au risque d'un éventuel trou d'air, la banque américaine souligne que la valorisation actuelle intègre déjà une grande partie de ces inquiétudes.
"La montée en puissance de Vera Rubin se déroule comme prévu et devrait s'accélérer au cours du trimestre clos en avril. Les préoccupations concernant la transition à la tête de l'entreprise devraient persister, mais la solidité de la demande est difficilement contestable", conclut Jefferies.
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