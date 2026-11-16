Jefferies réduit sa cible sur Saint-Gobain mais reste très optimiste

(Zonebourse.com) - Jefferies ajuste son objectif de cours sur le spécialiste des matériaux de construction de 132,60 à 124,50 euros, tout en maintenant sa recommandation à l'achat.
Malgré cette révision à la baisse, le broker affiche toujours un optimisme marqué sur le dossier, avec un potentiel de hausse supérieur à 60% par rapport aux niveaux actuels. Sa cible demeure d'ailleurs la plus élevée du consensus des analystes.
Pour Jefferies, la transformation engagée par Saint-Gobain reste encore insuffisamment valorisée par le marché. Le courtier considère notamment que les opérations de croissance externe constituent un levier essentiel pour mettre en lumière l'évolution du profil du groupe et favoriser une revalorisation boursière.
L'exposition croissante de Saint-Gobain aux marchés émergents représente notamment un relais de croissance, tandis que la résilience des volumes en Europe pourrait contribuer à stabiliser l'activité.
Aux Etats-Unis, le courtier identifie également un potentiel de rebond, notamment à partir de la mi-2027, avec l'arrivée attendue du phénomène climatique La Niña, susceptible de créer des conditions plus favorables à l'activité de construction.
En Bourse, le titre Saint-Gobain avance de 0,21 % ce lundi à la Bourse de Paris, peu avant 9h30.
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