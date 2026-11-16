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Jefferies réduit sa cible sur Saint-Gobain mais reste très optimiste
information fournie par AOF 16/11/2026 à 09:32

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(Zonebourse.com) - Jefferies ajuste son objectif de cours sur le spécialiste des matériaux de construction de 132,60 à 124,50 euros, tout en maintenant sa recommandation à l'achat.

Malgré cette révision à la baisse, le broker affiche toujours un optimisme marqué sur le dossier, avec un potentiel de hausse supérieur à 60% par rapport aux niveaux actuels. Sa cible demeure d'ailleurs la plus élevée du consensus des analystes.

Pour Jefferies, la transformation engagée par Saint-Gobain reste encore insuffisamment valorisée par le marché. Le courtier considère notamment que les opérations de croissance externe constituent un levier essentiel pour mettre en lumière l'évolution du profil du groupe et favoriser une revalorisation boursière.

L'exposition croissante de Saint-Gobain aux marchés émergents représente notamment un relais de croissance, tandis que la résilience des volumes en Europe pourrait contribuer à stabiliser l'activité.

Aux Etats-Unis, le courtier identifie également un potentiel de rebond, notamment à partir de la mi-2027, avec l'arrivée attendue du phénomène climatique La Niña, susceptible de créer des conditions plus favorables à l'activité de construction.

En Bourse, le titre Saint-Gobain avance de 0,21 % ce lundi à la Bourse de Paris, peu avant 9h30.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 16/11/2026 à 09:32:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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