Jefferies propose sept “idées d'investissement” pour les constructeurs européens à l'horizon 2027

** Jefferies présente ses sept “idées d'investissement” concernant les valeurs européennes du secteur du bâtiment et de la construction à l'horizon 2027

** Il estime que la construction de centres de données offre les meilleures perspectives de croissance supérieure à celle du marché, en mettant en avant le fabricant d’isolants Kingspan KRX.I

** Le courtier prévoit une croissance de 0,7% du secteur européen de la construction en 2027, contre un recul de 0,2% de l’activité aux États-Unis, et estime que la croissance la plus forte se situera sur les marchés émergents

** Il ajoute que les marchés résidentiels devraient rester faibles, mais que si les taux venaient à baisser, il s’attend à un rebond important pour les valeurs exposées au secteur résidentiel, telles que les constructeurs immobiliers britanniques Ibstock IBST.L , Forterra FORT.L , Genuit GENG.L , Saint-Gobain SGOB.PA et Wienerberger WBSV.VI

** Il met en avant CRH CRH.N et, dans une moindre mesure, Amrize AMRZ.S , Heidelberg Materials HEIG.DE et Buzzi BZU.MI comme des titres offrant une bonne résilience dans le secteur des infrastructures, compte tenu des risques politiques attendus en 2027 sur plusieurs marchés

** Le courtier s’attend à nouveau à des hausses de prix, même si les volumes sont en baisse, sous l’effet de l’inflation des coûts

** Il estime que les opportunités de fusions-acquisitions se maintiendront tout au long de 2027, affirmant que les acquisitions pourraient rester une source de croissance pour Kingspan, Holcim HOLN.S et CRH, tandis qu’elles “pourraient relancer la dynamique” pour Saint-Gobain, Heidelberg, Buzzi et Amrize

** Il souligne un “potentiel de hausse significatif dans la somme des parties” pour Saint-Gobain, Buzzi et LSL LSL.L , les investisseurs recherchant des opportunités d’investissement fondées sur la valorisation

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