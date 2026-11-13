Jefferies parie sur le rebond d'Eiffage en 2027 malgré les vents contraires

Le groupe de construction et concessionnaire d'autoroutes a enregistré une progression modérée de son activité au troisième trimestre 2026, avec un chiffre d'affaires en hausse de 3,3 %, à 6,6 milliards d'euros, globalement conforme aux attentes du marché. La croissance organique s'est accélérée à 2,2%, contre 1,2% au premier semestre, portée notamment par la bonne tenue des activités Énergie Systèmes, tandis que la Construction affiche une dynamique plus contrastée.

Sur les 9 premiers mois de l'année, les activités Travaux ont vu leurs revenus progresser de 3,2 %, à près de 15,8 milliards d'euros, soutenues notamment par l'Europe hors de France ( 9,3 %). Eiffage Énergie Systèmes se distingue avec une croissance de 5,8 %, à 6 milliards d'euros, devant la Construction ( 3 %) et les Infrastructures ( 1,1 %). À l'inverse, les Concessions enregistrent un léger repli de 0,3 %, à 3 milliards d'euros, malgré une progression de 0,6 % à périmètre constant. L'activité autoroutière reste pénalisée par une baisse de 2,9 % du trafic sur les réseaux APRR et AREA, notamment celui des véhicules légers (-3,7 %).

Le groupe conserve néanmoins une solide visibilité, avec un carnet de commandes dans les Travaux de 31,4 milliards d'euros à fin septembre, en hausse de 2 % sur un an, représentant 17,3 mois d'activité.

La fiscalité française comme point de vigilance

Eiffage confirme ainsi ses perspectives de croissance du chiffre d'affaires et d'amélioration de ses résultats en 2026, sous réserve d'une fiscalité française inchangée.

Pour AlphaValue, cette amélioration de l'activité reste toutefois mesurée. Le bureau d'analyse souligne que la bonne dynamique des métiers énergétiques ne suffit pas encore à compenser les fragilités de la Construction et des activités autoroutières. La stabilité du carnet de commandes d'un trimestre sur l'autre ne laisse par ailleurs entrevoir aucune accélération significative à court terme.

Jefferies se montre plus optimiste sur les perspectives du groupe à l'horizon 2027. Le courtier confirme sa recommandation à l'achat et relève son objectif de cours à 163 euros, estimant que la valorisation actuelle d'Eiffage ne reflète pas pleinement son potentiel de redressement. Il met notamment en avant les signaux encourageants observés sur le marché allemand de la construction, la solidité des activités Énergie Systèmes et des multiples de valorisation jugés particulièrement attractifs. Le titre se négocie ainsi autour de neuf fois les bénéfices attendus en 2027, avec un rendement estimé du flux de trésorerie disponible proche de 12 %. Le relèvement de l'objectif de cours s'explique principalement par une revalorisation de la participation du groupe dans Getlink.

La fiscalité française constitue néanmoins un point de vigilance majeur pour les deux bureaux d'analyse. Eiffage prévient que le projet de relèvement de la taxe sur les infrastructures de transport pourrait amputer son résultat opérationnel courant de 210 millions d'euros et son résultat net part du groupe de 110 millions d'euros en 2026. Pour AlphaValue, cette menace représente un risque plus important pour les actionnaires que les difficultés opérationnelles actuelles. Jefferies estime, de son côté, qu'une telle mesure pourrait réduire d'environ 10 % ses prévisions de bénéfice par action et diminuer d'un point le rendement du flux de trésorerie disponible, sans intégrer à ce stade ce scénario dans ses estimations.