Jefferies mise beaucoup sur les prochains résultats du Joenja de Pharming Group

(Zonebourse.com) - Pharming Group est particulièrement entouré à la Bourse d'Amsterdam ( 4,90%, à 1,155 euro) après trois replis consécutifs. Outre quelques achats à bon compte, le titre de la société biopharmaceutique profite d'une note positive de Jefferies.
Dans son étude, la banque d'investissement américaine estime que les résultats imminents de phase II de Joenja dans le déficit immunitaire commun variable, une maladie rare, pourraient permettre de réduire les risques associés à une nouvelle opportunité commerciale estimée à environ 1 milliard de de dollars, contre seulement 300 millions de dollars pour son indication déjà commercialisée, le syndrome APDS.
Les analystes soulignent que si l'analyse des mécanismes biologiques sous-jacents et les résultats anecdotiques sont encourageants, les preuves cliniques restent à établir, notamment chez les quelque 80% de patients pour lesquels aucune cause génétique n'a été identifiée.
Jefferies précise que le rapport risque/rendement est attractif aux niveaux de valorisation actuels, des résultats positifs pouvant potentiellement entraîner une hausse du titre allant jusqu'à 30%.
Les analystes ont maintenu leur recommandation à l'achat, avec une cible de cours relevée de 2 à 2,30 euros, laissant apparaître un potentiel de hausse de 108%.
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