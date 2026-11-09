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Jefferies mise beaucoup sur les prochains résultats du Joenja de Pharming Group
information fournie par AOF 09/11/2026 à 09:58

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(Zonebourse.com) - Pharming Group est particulièrement entouré à la Bourse d'Amsterdam ( 4,90%, à 1,155 euro) après trois replis consécutifs. Outre quelques achats à bon compte, le titre de la société biopharmaceutique profite d'une note positive de Jefferies.

Dans son étude, la banque d'investissement américaine estime que les résultats imminents de phase II de Joenja dans le déficit immunitaire commun variable, une maladie rare, pourraient permettre de réduire les risques associés à une nouvelle opportunité commerciale estimée à environ 1 milliard de de dollars, contre seulement 300 millions de dollars pour son indication déjà commercialisée, le syndrome APDS.

Les analystes soulignent que si l'analyse des mécanismes biologiques sous-jacents et les résultats anecdotiques sont encourageants, les preuves cliniques restent à établir, notamment chez les quelque 80% de patients pour lesquels aucune cause génétique n'a été identifiée.

Jefferies précise que le rapport risque/rendement est attractif aux niveaux de valorisation actuels, des résultats positifs pouvant potentiellement entraîner une hausse du titre allant jusqu'à 30%.

Les analystes ont maintenu leur recommandation à l'achat, avec une cible de cours relevée de 2 à 2,30 euros, laissant apparaître un potentiel de hausse de 108%.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 09/11/2026 à 09:58:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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