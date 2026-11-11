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Jefferies et RBC restent positifs sur Boeing malgré les difficultés de production
information fournie par AOF 11/11/2026 à 14:31

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(Zonebourse.com) - Boeing a enregistré 165 commandes en octobre, et livré 49 appareils. Sur dix mois, ses livraisons progressent de 6% à 524 unités. L'avionneur a toutefois repoussé à 2027 sa montée en cadence du 737, dans un contexte de difficultés industrielles et de réduction de 5% des effectifs de sa division commerciale.

Réagissant aux données de livraison de Boeing du moins d'octobre, Jefferies confirme son conseil "achat" sur Boeing, avec un objectif de cours inchangé à 230 USD. Même analyse pour RBC Capital Markets qui reste à "surperformance" sur le titre avec une cible inchangée de 235 USD.

Alors que l'avionneur a repoussé la stabilisation de la production du 737 MAX à 47 appareils par mois en lien à des difficultés liées à la fabrication des ailes, Jefferies abaisse ses prévisions de livraisons totales de 659 à 640 appareils pour 2026 et de 761 à 724 pour 2027, tout en anticipant une amélioration progressive des cadences.

De son côté, RBC Capital Markets juge réalisable une accélération des livraisons de 737 MAX d'ici la fin de l'année. Le courtier accueille également favorablement la progression des livraisons de 787, mais se montre prudent sur la réduction des effectifs, susceptible de compliquer la montée en cadence.

Les deux brokers considèrent que la poursuite du redressement de Boeing dépendra avant tout de la stabilisation de sa production et de sa capacité à accélérer les livraisons pour améliorer sa génération de trésorerie.

Hier, le titre de l'avionneur a conclu la séance sur un gain de 0,58%. Il est attendu en légère hausse, de l'ordre de 0,2%, à l'ouverture de Wall Street.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 11/11/2026 à 14:31:00.

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