Jefferies confirme son conseil sur L3Harris

L'analyste confirme son conseil "conserver" sur le titre avec un objectif de cours inchangé à 280 USD.
Le broker anticipe une accélération de la croissance organique du groupe, de 5% en moyenne entre 2023 et 2025 à 9% sur la période 2026-2028, portée notamment par les activités de missiles. Il souligne également les perspectives de développement à l'international, qui représente actuellement environ 23% du chiffre d'affaires.
Le bureau d'études considère que l'amélioration de l'exécution opérationnelle constitue un levier essentiel de rentabilité, alors que 72% des ventes reposent sur des contrats à prix fixe. Il prévoit une progression de la marge opérationnelle des divisions de 15,8% en 2025 à 16,3% en 2028, avec un potentiel particulièrement important dans les missiles.
Enfin, Jefferies relève que L3Harris se négocie avec une décote d'environ 3% par rapport au secteur aéronautique et défense, malgré des perspectives de croissance supérieures à la moyenne. L'analyste rapporte que la pérennité de cette accélération, associée à une amélioration des marges et de la génération de trésorerie, sera déterminante pour permettre une revalorisation du titre.
Peu après 16h à Paris, le titre progresse de 1,6% à Wall Street, autour des 275 USD.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer