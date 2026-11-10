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Jefferies confirme son conseil sur L3Harris
information fournie par Zonebourse 10/11/2026 à 16:14

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L'analyste confirme son conseil "conserver" sur le titre avec un objectif de cours inchangé à 280 USD.

Le broker anticipe une accélération de la croissance organique du groupe, de 5% en moyenne entre 2023 et 2025 à 9% sur la période 2026-2028, portée notamment par les activités de missiles. Il souligne également les perspectives de développement à l'international, qui représente actuellement environ 23% du chiffre d'affaires.

Le bureau d'études considère que l'amélioration de l'exécution opérationnelle constitue un levier essentiel de rentabilité, alors que 72% des ventes reposent sur des contrats à prix fixe. Il prévoit une progression de la marge opérationnelle des divisions de 15,8% en 2025 à 16,3% en 2028, avec un potentiel particulièrement important dans les missiles.

Enfin, Jefferies relève que L3Harris se négocie avec une décote d'environ 3% par rapport au secteur aéronautique et défense, malgré des perspectives de croissance supérieures à la moyenne. L'analyste rapporte que la pérennité de cette accélération, associée à une amélioration des marges et de la génération de trésorerie, sera déterminante pour permettre une revalorisation du titre.

Peu après 16h à Paris, le titre progresse de 1,6% à Wall Street, autour des 275 USD.

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 10/11/2026 à 16:14:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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