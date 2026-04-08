information fournie par Reuters • 08/04/2026 à 17:12

Jeff Shell quitte son poste de président de Paramount, selon Deadline

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Jeff Shell n'est plus président de Paramount Skydance PSKY.O , a rapporté Deadline mercredi.