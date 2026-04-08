Jeff Shell quitte son poste de président de Paramount, selon Deadline

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(Actualisé avec cours de Bourse, précisions) Les principaux actionnaires d'Eramet ERMT.PA , dont la famille Duval, ont renouvelé leur confiance à la stratégie de redressement du groupe minier français, a déclaré mercredi un porte-parole d'Eramet, en réaction à ...
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information fournie par AFP Video•08.04.2026•17:01•
Les Etats-Unis ont "fini de complètement détruire la base industrielle de défense de l'Iran", a affirmé mercredi le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth, lors d'une conférence de presse au lendemain de l'annonce d'une trêve entre les deux pays.
information fournie par AFP Video•08.04.2026•17:01•
Des secouristes déblayent les gravats sur le site d'une frappe de israélienne qui a détruit des bâtiments à Ain El Mraysseh, dans le centre de Beyrouth. Loin de la trêve de deux semaines annoncée entre les Etats-Unis et l'Iran, Israël a pilonné mercredi comme jamais ...
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information fournie par AFP Video•08.04.2026•17:01•
Des secouristes déblayent les décombres d'un immeuble frappé par Israël à Tyr, dans le sud du Liban. Israël a pilonné le Liban depuis le début de la guerre, des frappes qui ont fait "des dizaines de morts et des centaines de blessés", selon les autorités. L'armée ...
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