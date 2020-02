Jeff Bezos, le patron d'Amazon, met 10 milliards de dollars sur la table pour sauver la planète

Le fondateur d'Amazon veut financer des initiatives pour lutter contre le changement climatique. Il vient de créer le Bezos Earth Fund et de le doter de 10 milliards de dollars pris sur sa fortune personnelle. Ce fonds devrait subventionner à partir de l'été prochain des projets de protection de la nature portés par des scientifiques ou des ONG.

L'homme le plus riche du monde veut sauver la planète. Jeff Bezos, le PDG et fondateur d'Amazon, a annoncé sur son compte Instagram la création d'une nouvelle initiative en vue "d'amplifier les moyens connus et d'en trouver de nouveaux pour combattre l'impact dévastateur du changement climatique sur cette planète que nous partageons tous".

Il s'agit d'une initiative personnelle de Jeff Bezos, détachée de son entreprise. Baptisé le "Bezos Earth Fund", ce fonds pour la Terre est doté, pour commencer, de 10 milliards de dollars pris sur le patrimoine personnel de Jeff Bezos. Une somme faramineuse, mais largement à portée de main pour le milliardaire dont la fortune dépasse les 100 milliards de dollars.

Ce fonds aura pour mission de financer des missions diverses portées aussi bien par des scientifiques, des organisations non-gouvernementales (ONG) ou des activistes. Il doit rendre possible "tous les efforts qui offrent une réelle possibilité d'aider à préserver et protéger le monde naturel", déclare Jeff Bezos. Son annonce sur Instagram demeure encore floue sur les modalités de fonctionnement de ce fonds. Elles devraient être précisées dans les prochains mois, l'octroi des premières subventions étant prévu pour l'été prochain.

Sauver la Terre

"Nous pouvons sauver la Terre", assure le milliardaire philanthrope. "Cela va nécessiter l'action collective des grandes entreprises, des petites, des États, les organisations internationales et des individus", continue-t-il. Sur le plan individuel, Jeff Bezos en plus de ce nouveau fonds pour la Terre, a déjà lancé des initiatives caritatives. En 2018, il a créé le Day One Family Fund, doté de deux milliards de dollars, pour financer la création d'écoles dans les zones défavorisées. Il fait par ailleurs partie des donateurs de la Breakthrough Energy Coalition, créée par Bill Gates, qui investit dans des technologies émergentes liées aux énergies décarbonées.

En tant que dirigeant d'Amazon, après avoir fait la sourde oreille à l'appel de ses salariés pour établir une stratégie de lutte contre le changement climatique en début d'année 2019, il a annoncé au mois de septembre engager son entreprise sur la voie de la neutralité carbone. Il prévoit de l'atteindre dès 2040 et d'inciter d'autres entreprises à lui emboîter le pas.

Arnaud Dumas, @ADumas5