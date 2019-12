Jean-Paul Delevoye démissionne

(AOF) - Après une semaine de controverses, Jean-Paul Delevoye a finalement annoncé sa démission au président de la République et au Premier ministre. Le haut-commissaire chargé de la réforme des retraites a omis de mentionner plusieurs mandats dans sa déclaration d'intérêts à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique mais a notamment continué d'occuper des fonctions rémunérées après son entrée au gouvernement, chose interdite par l'article 23 de la Constitution.

