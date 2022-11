Jean-Frédéric de Leusse quitte la présidence du directoire d'UBS France

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Responsable depuis dix ans de l'entité française de la banque suisse, Jean-Frédéric de Leusse, ancien du Crédit Agricole, laisse la présidence du directoire à Xavier Bélis, l'actuel directeur général. UBS France SA, qui avait un statut indépendant et était directement filiale d'UBS AG en Suisse, va devenir une simple succursale d'UBS Europe.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.