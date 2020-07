Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Jean Castex veut boucler son gouvernement "le plus vite possible" Reuters • 03/07/2020 à 20:41









PARIS, 3 juillet (Reuters) - Jean Castex, le nouveau Premier ministre français, a annoncé vendredi soir sur TF1 qu'il souhaitait que son gouvernement soit à pied d'oeuvre le plus vite possible, indiquant qu'il voulait prononcer son discours de politique générale "au milieu de la semaine prochaine". Quelques heures après sa nomination par Emmanuel Macron, et à la suite de la passation de pouvoirs à Matignon, il a indiqué qu'il espérait pouvoir annoncer la formation de son gouvernement avant lundi. "Nous ferons tout pour", a-t-il dit. "Nous y travaillons déjà, je souhaite prononcer mon discours de politique générale au milieu de la semaine prochaine." Son premier chantier, a-t-il dit, sera "le plan de relance du pays, la reconstruction en investissant dans des secteurs d'avenir", évoquant notamment l'écologie. "L'écologie, a-t-il insisté, n'est pas une option, elle est entrée dans toutes les têtes, elle transcende la classe politique." "Maintenant, comment amplifier ? C'est au coeur des priorités que le président de la République m'a chargé de mettre en oeuvre." Quant à son style de gouvernance, le successeur d'Edouard Philippe, qui se présente comme un "gaulliste social" et comme un "homme politique local enraciné dans (son) territoire", a indiqué qu'il n'était pas ici "pour chercher la lumière". "Je suis ici pour chercher des résultats." (Jean-Philippe Lefief et Henri-Pierre André)

