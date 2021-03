Jean-Baptiste Douin nommé directeur général de Pictet Wealth Management France

(AOF) - Jean-Baptiste Douin, précédemment responsable des activités internationales de crédit de la banque privée de J.P. Morgan, est nommé directeur général de Pictet Wealth Management (PWM) France, à compter du 1er avril 2021. Il succède à Dominique Benoit, Equity Partner du groupe Pictet, qui devient président non-exécutif de PWM France après avoir dirigé avec succès les activités de gestion de fortune de Pictet en France depuis 2005. Jean-Baptiste Douin sera secondé dans ses fonctions par Xavier de Champsavin, directeur général adjoint de PWM France.

Jean-Baptiste Douin a commencé sa carrière chez J.P. Morgan en 1994, où il devient banquier privé en 1999, avant d'être nommé en 2009 directeur de la banque privée de J.P. Morgan pour la France, la Belgique et le Luxembourg.

Très tôt, Jean-Baptiste Douin s'est spécialisé dans le développement et le conseil à une clientèle privée d'entrepreneurs et de familles sur le segment des plus grands patrimoines français.

En 2017 il prend à Londres la tête des activités de crédit de la banque privée de J.P. Morgan pour la région EMEA. Depuis début 2019, il supervisait ces activités dans l'ensemble du monde, à l'exception des Etats-Unis. En qualité de directeur général de PWM France, il sera placé sous la responsabilité de Sven Holstenson, directeur général de PWM Europe.