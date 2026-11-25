« Je vais prendre la voiture » : la panne de la FAA et la hausse des tarifs bouleversent les projets de voyage pour Thanksgiving

Dinese Jackson ne pouvait se résoudre à dépenser environ 1 500 dollars pour s'envoler avec ses deux enfants de Raleigh, en Caroline du Nord, vers Dallas, au Texas, pour Thanksgiving, soit plus du double de ce qu'elle avait payé pour des voyages similaires par le passé.

Elle a néanmoins continué à vérifier les tarifs aériens dans l’espoir qu’ils baissent , jusqu’à ce que l’ d’interdiction de décollage à l’échelle nationale, décrétée par l’Administration fédérale de l’aviation (FAA) le 13 novembre, la conforte dans sa décision d’effectuer le trajet en voiture, même au prix de 17 heures de route.

« Quand cela s’est produit vendredi, je me suis dit: “Oui, je garde ma réservation de voiture. Je vais vraiment prendre la route” », a déclaré cette analyste de crédit âgée de 51 ans. « Pour ceux qui prennent l’avion, je pense simplement que ça va être le chaos. »

Une panne de routeur survenue le 13 novembre a provoqué une interruption des communications dans les centres de contrôle du trafic aérien et entraîné une perturbation nationale de près de cinq heures, affectant plus de 18 000 vols et environ 1 million de passagers.

Quelques jours plus tard à peine, les voyageurs ont dû faire face à de nouvelles perturbations lorsque United Airlines UAL.O a subi une panne technique généralisée et que le système automatisé de pesage et d’équilibrage de Delta Air Lines DAL.N est tombé en panne dimanche , retardant plus de 2 000 vols à l’échelle nationale et ébranlant la confiance dans le transport aérien à l’approche de l’affluence liée à Thanksgiving.

La hausse du prix des billets d’avion, qui a atteint son plus haut niveau depuis dix ans pour cette période de fêtes, avait déjà convaincu certains Américains de rester chez eux cette année. L’association Airlines for America prévoit que près de 29 millions de passagers voyageront entre le 20 et le 30 novembre, soit une baisse par rapport aux 31 millions prévus l’année dernière.

LES TARIFS AÉRIENS LES PLUS ÉLEVÉS DE LA DÉCENNIE

Deux semaines avant Thanksgiving, les tarifs aériens intérieurs pour la période des fêtes s’élevaient en moyenne à environ 469 dollars en 2026, soit une hausse d’environ 57 % par rapport à l’année précédente, selon les données du moteur de recherche de voyages Kayak. L’application de réservation de voyages Hopper a indiqué que les mois de hausse des coûts du kérosène, due au conflit en Iran, ont contribué à faire grimper les tarifs de Thanksgiving et de Noël à leur plus haut niveau depuis dix ans.

United Airlines UAL.O a déclaré s'attendre à accueillir plus de 6,6 millions de clients sur une période de 12 jours, un chiffre comparable à celui de l'année dernière. American Airlines AAL.O a indiqué qu'elle prévoyait d'accueillir 8 millions de voyageurs au cours de la même période et qu'elle comptait opérer 4 % de vols en plus par rapport à 2025. Les compagnies aériennes américaines assurent en moyenne 2 % de vols supplémentaires pour ce Thanksgiving par rapport à l'année dernière, tandis que la capacité en sièges a augmenté de 1 %, a précisé Cirium, une société d'analyse des vols.

Le secrétaire aux Transports, Sean Duffy, a déclaré mercredi que les compagnies aériennes avaient assuré 52 000 vols mardi, ce qui en fait la journée la plus chargée pour le trafic aérien américain depuis 16 ans.

Environ 50 % des retards de vols étaient dus aux intempéries et 24 % au volume de trafic, a-t-il ajouté.

« Le reste de cette semaine de vacances s’annonce difficile », a-t-il déclaré, soulignant que des tempêtes côtières devraient toucher la région du Mid-Atlantic et certaines parties du Nord-Est.

En 2026, les Américains sont moins nombreux à voyager en avion en raison de la hausse des tarifs et de la multiplication des perturbations. La dernière fois que l’Administration de la sécurité des transports (TSA) a contrôlé plus de 3 millions de passagers en une seule journée remonte au 30 novembre 2025. La TSA n’a pas contrôlé 3 millions de passagers un seul jour cette année, contre huit fois en 2025.

Pendant les vacances de Thanksgiving, l’agence prévoit de contrôler environ 3 % de passagers en moins par rapport à l’année dernière.

Jennifer Shaw, 57 ans, n’était pas vraiment ravie d’apprendre que son fils comptait renoncer à son billet d’avion non remboursable pour rentrer de l’université du Michigan. Il a préféré faire 10 heures de route jusqu’au comté de Monmouth, dans le New Jersey, avec des amis plutôt que de risquer de se retrouver bloqué dans un aéroport pendant l’affluence des fêtes.

« Même si je m’inquiète un peu qu’il fasse 10 heures de route avec un groupe de garçons, au moins je n’ai pas à me soucier des compagnies aériennes », a déclaré Mme Shaw.

UNE PAUSE DANS LES MISES À JOUR

L’administrateur de la FAA, Bryan Bedford, a déclaré la semaine dernière que l’agence était « très proche » de pouvoir révéler la cause profonde de la panne des routeurs. La FAA n’a pas souhaité préciser lundi quand elle comptait faire le point sur la situation.

Le 17 novembre, la FAA a indiqué avoir immédiatement suspendu le déploiement de routeurs supplémentaires.

« J’espère que le gouvernement ne procédera à aucune autre mise à niveau pendant notre absence », a déclaré Liz Dougherty, une retraitée de 63 ans, qui prévoit de prendre l’avion depuis la Caroline du Nord vers l’Espagne pour faire une croisière pendant les fêtes, ajoutant que l’interruption des vols du 13 novembre était « clairement présente dans un coin de mon esprit ».

Selon les estimations de l’AAA, environ 81,5 millions d’Américains parcourront au moins 50 miles pour Thanksgiving sur une période de six jours, soit un chiffre en légère baisse par rapport au total de 81,6 millions enregistré l’année dernière. Cependant, davantage d’Américains devraient emprunter des croisières, des bus et des trains pour rejoindre leur destination.

Wanderu, un moteur de recherche dédié aux bus et aux voyages, a indiqué que cette suspension des vols avait permis à l’entreprise d’enregistrer sa journée la plus chargée de l’année à ce jour, les réservations effectuées ce vendredi-là ayant augmenté d’environ 16 % par rapport à l’année dernière. L’opérateur de bus Flix North America a déclaré que les réservations pour Thanksgiving étaient en hausse de 17 % par rapport à l’année dernière.

Amtrak a indiqué que la société s'attendait à nouveau à un nombre record de trajets en 2026, après avoir enregistré 1,2 million de trajets clients lors des vacances de Thanksgiving de l'année dernière.