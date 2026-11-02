JD Sports se détache, Berenberg salue la stratégie "à la Sephora"

JD Sports enregistre la deuxième plus forte progression de l'indice FTSE 100 à la Bourse de Londres lundi matin, profitant d'une recommandation favorable des analystes de Berenberg, qui mettent en avant la stratégie prometteuse mise en place par l'enseigne britannique spécialisée dans la vente de vêtements et de chaussures de sport.

Vers 10h20 (heure locale), le titre du distributeur se distingue en signant un gain de 2,4% à 94,2 pence alors que l'indice FTSE est pratiquement inchangé.

Dans une note publiée dans la matinée, la banque allemande salue l'orientation stratégique adoptée par le directeur général, Régis Schultz, qui veut faire de la chaîne l'équivalent de Sephora dans le monde de la beauté.

Le dirigeant d'entreprise envisage effectivement un secteur dominé par deux ou trois géants historiques aux côtés d'une multitude de marques émergentes en forte croissance. Selon lui, son groupe est idéalement positionné pour capter cette demande en tant que distributeur multimarque clé, combinant l'offre des leaders incontournables à une sélection pointue de challengers moins connus en vue d'attirer une clientèle jeune en quête de nouveautés.

Berenberg reste à l'achat sur la valeur, avec un objectif de cours établi à 150 pence.

Une valorisation jugée trop pessimiste

S'il reconnaît que la croissance du secteur de la distribution d'articles de sport est appelée à ralentir, l'établissement germanique souligne que sa valorisation tient compte d'un scénario exagérément pessimiste basé sur la perspective d'une contraction de l'activité à un horizon infini, assortie d'un repli des marges.

L'action JD Sports est actuellement valorisée 8,7 fois son bénéfice attendu pour l'exercice 2027, en ligne avec les 8,9x affichés par son concurrent britannique Frasers (Sports Direct) mais en dessous du PER de 12,2x de son comparable américain Dick's Sporting Goods.

En intégrant sa hausse de lundi, la valeur porte toutefois à près de 12% ses gains depuis le 1er janvier, à comparer avec une progression de l'ordre de 8% pour le FTSE.