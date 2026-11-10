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JD Sports recherché à Londres, Citi mise sur l'effet Nike
information fournie par AOF 10/11/2026 à 14:39

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(Zonebourse.com) - Le titre JD Sports s'adjuge l'une des plus fortes hausses de l'indice FTSE 100 mardi à la Bourse de Londres, alors que Citi a revu son objectif de cours à la hausse, les analystes de la banque américaine expliquant beaucoup miser sur les prochaines annonces de Nike.

A 13h15 (heure locale), le titre de la chaîne d'articles de sport gagne 2,2% à 98,4 pence alors que l'indice phare britannique prend dans le même temps 0,4%.

Citi dit avoir relevé son objectif de 85 à 103 pence, avec une opinion neutre inchangée, tablant sur une amélioration structurelle du cash-flow avec la perspective d'une normalisation du besoin en fonds de roulement (BFR), signe d'un meilleur assainissement du bilan et des stocks.

Nike attendu au tournant

La banque américaine explique surtout attendre beaucoup des deux journées d'investisseurs de Nike, marque qui représente historiquement près de la moitié des ventes de l'enseigne.

Tout signal favorable lors de cet événement, qui se tiendra les 16 et 17 novembre, telle que l'annonce d'une plus grande focalisation accordée au réseau des revendeurs, pourrait déclencher un rallye de soulagement, de son point de vue.

Pour que ces catalyseurs se traduisent par une hausse durable de l'action, le marché devra toutefois passer outre la faiblesse persistante du marché britannique et les légères révisions à la baisse qu'elle pourrait provoquer au niveau des prévisions de résultats du groupe, prévient Citi.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 10/11/2026 à 14:39:00.

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