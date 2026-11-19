(Zonebourse.com) - Le distributeur britannique a retranché 50 millions de livres au plafond de sa prévision de bénéfice annuel, alors que le recul des ventes s'est pourtant atténué au troisième trimestre, surtout en Amérique du Nord. Les analystes sont partagés.

L'action JD Sports recule depuis l'ouverture jeudi. A Londres, elle cédait 4,17%, à 0,904 livres sterling vers 11h30. Ce décrochage fait suite à l'abaissement des prévisions du groupe britannique, qui table désormais sur un bénéfice ajusté avant impôts de 700 à 750 millions de livres pour l'exercice clos fin janvier 2027, contre 700 à 800 millions auparavant. Le milieu de la nouvelle fourchette, 725 millions, reste toutefois proche des 723 millions attendus par le marché.

Sur les trois mois à fin octobre, JD Sports a réalisé 2,91 milliards de livres de chiffre d'affaires. Les ventes à magasins comparables ont reculé de 2,6% sur un an, contre 3,4% attendus. En Amérique du Nord, la baisse s'est atténuée, passant de 6,8% à 2,2% d'un trimestre à l'autre. L'Asie-Pacifique a accusé le plus fort recul, à 5,3%. Les ventes de chaussures sont restées faibles, mais les vêtements et les accessoires ont mieux résisté.

Citi attendait une réaction positive, RBC et UBS restent prudentes

Suite à ces résultats, les analystes sont divisés. Citi anticipait "une réaction légèrement positive du cours de bourse", au vu de ventes meilleures que prévu et d'une prévision annuelle proche du consensus. Les analystes de RBC Capital Markets estiment que le bénéfice pourrait encore décevoir. "Nous estimons qu'un effet de change défavorable de 4 à 5 millions de livres et une contribution des surfaces de vente légèrement inférieure à nos attentes pourraient ramener le bénéfice de 1 à 2% sous le consensus antérieur", écrivent ils.

UBS relativise pour sa part l'amélioration en Amérique du Nord, liée en partie à des achats de rentrée reportés de juillet à août. "Le consensus se situe déjà au milieu de la nouvelle fourchette, même si la révision est intervenue plus tôt que prévu", relève la banque suisse. La baisse des ventes dans toutes les régions la conduit à s'interroger sur la demande pendant les fêtes.

Citi et UBS maintiennent leur recommandation "neutre", avec des objectifs de cours de 1,03 et 0,86 livres sterling, respectivement. De son côté, RBC reste à "performance en ligne avec le secteur" et vise 0,90 livres sterling.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.