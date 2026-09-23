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JD Sports-Le bénéfice décline au S1, objectifs confirmés
information fournie par Reuters 23/09/2026 à 08:56
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JD Sports JD.L a fait état mercredi d'une baisse de 19,7% de son bénéfice au premier semestre, pénalisé par la faiblesse du marché en Amérique du Nord, tout en maintenant ses prévisions de résultats pour l'ensemble de l'année, que le groupe avait abaissées le mois dernier.

Le distributeur britannique de sport et de mode a réalisé un bénéfice avant impôts et éléments d'ajustement de 282 millions de livres sterling (328,61 millions d'euros) au cours du semestre clos le 1er août, pour un chiffre d’affaires en recul de 0,7% à 5,9 milliards de livres sterling.

Le chiffre d’affaires à périmètre constant du groupe a reculé de 3,1% au deuxième trimestre, avec une baisse de 6,8% en Amérique du Nord, un marché clé pour JD Sports.

Le groupe, qui compte plus de 4.800 magasins répartis dans 51 pays, a maintenu ses prévisions pour l’exercice 2026/27, tablant sur un bénéfice avant impôts et éléments d'ajustement compris entre 700 millions et 800 millions de livres sterling, en baisse par rapport aux 852 millions de livres sterling enregistrés en 2025/26.

Avant la publication des résultats, les analystes tablaient en moyenne sur 727 millions de livres sterling pour l’exercice 2026/27.

L'action a perdu 10% au cours de l'année écoulée, reflétant la pression exercée sur sa clientèle principale, composée de jeunes aux revenus modestes, un marché dominé par les promotions, ainsi que le manque d'innovation de la part de Nike

NKE.N , qui est en pleine restructuration et représente plus de 40% du chiffre d'affaires de JD Sports.

(Rédigé par James Davey ; version française Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

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