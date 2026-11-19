JD Sports abaisse ses prévisions de bénéfice pour la deuxième fois en quatre mois après un recul de ses ventes au T3

JD Sports JD.L a abaissé jeudi, pour la deuxième fois en quatre mois, ses prévisions de bénéfice, après un recul de 2,6% de ses ventes à périmètre comparable au troisième trimestre, malgré une amélioration en Amérique du Nord.

Le distributeur britannique d’articles de sport et de mode prévoit désormais un bénéfice avant impôts et éléments d’ajustement compris entre 700 et 750 millions de livres sterling (entre 838,54 et 898,44 millions d'euros) pour l’exercice clos fin janvier 2027, contre une fourchette précédente de 700 à 800 millions de livres.

Les analystes tablaient sur 723 millions de livres sterling.

Le groupe avait réalisé un bénéfice de 852 millions de livres sterling au titre de l’exercice 2025/2026.

Sur les 13 semaines closes le 31 octobre, les ventes organiques du groupe ont reculé de 1,1%, tandis que les ventes à périmètre comparable ont baissé de 2,6%, après un repli de 3,1% au deuxième trimestre.

En Amérique du Nord, qui représente plus d’un tiers du chiffre d’affaires du groupe, les ventes à périmètre comparable ont diminué de 2,2%, contre une baisse de 6,8% au trimestre précédent. Elles ont reculé de 2,7% en Europe, de 2,6% au Royaume-Uni et de 5,3% en Asie-Pacifique.

JD Sports a fait état d’une bonne résistance des ventes de vêtements et d’accessoires, malgré des températures inhabituellement élevées qui ont retardé la demande pour les collections automne-hiver. Les ventes de chaussures sont en revanche restées atones, dans un contexte d’évolution des cycles de renouvellement des produits et de maintien d’un environnement promotionnel soutenu.

Le groupe a indiqué que les performances commerciales en Europe ont été affectées par des épisodes de troubles civils.

Ces résultats reflètent par ailleurs les pressions persistantes liées au coût de la vie sur la clientèle cible de JD Sports, composée principalement de jeunes consommateurs aux revenus modestes, ainsi que le manque d’innovation de Nike NKE.N , son principal partenaire de marque, qui peine à redresser son activité.

L'action JD a progressé de 12% depuis le début de l'année, mais affiche une baisse sur deux ans. Vers 08h05 GMT le titre JD Sports baisse de 2,9%.

(James Davey, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)