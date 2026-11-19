JD Sports abaisse ses prévisions de bénéfice pour la deuxième fois en quatre mois après un recul de ses ventes au T3

À l'intérieur du magasin phare JD Sports à Londres

LONDRES, 18 novembre (Reuters) - JD Sports a abaissé jeudi, ‌pour la deuxième fois en quatre mois, ses prévisions de bénéfice, après un recul de ​2,6% de ses ventes à périmètre comparable au troisième trimestre, malgré une amélioration en Amérique du Nord.

Le distributeur britannique d’articles de sport et de mode prévoit désormais un bénéfice ​avant impôts et éléments d’ajustement compris entre 700 et 750 millions de livres sterling (entre 838,54 et 898,44 millions d'euros) ​pour l’exercice clos fin janvier 2027, contre une ⁠fourchette précédente de 700 à 800 millions de livres.

Les analystes tablaient sur 723 ‌millions de livres sterling.

Le groupe avait réalisé un bénéfice de 852 millions de livres sterling au titre de l’exercice 2025/2026.

Sur les 13 semaines ​closes le 31 octobre, les ‌ventes organiques du groupe ont reculé de 1,1%, tandis que les ⁠ventes à périmètre comparable ont baissé de 2,6%, après un repli de 3,1% au deuxième trimestre.

En Amérique du Nord, qui représente plus d’un tiers du chiffre d’affaires du groupe, ⁠les ventes à périmètre ‌comparable ont diminué de 2,2%, contre une baisse de 6,8% au ⁠trimestre précédent. Elles ont reculé de 2,7% en Europe, de 2,6% au Royaume-Uni et ‌de 5,3% en Asie-Pacifique.

JD Sports a fait état d’une bonne résistance des ⁠ventes de vêtements et d’accessoires, malgré des températures inhabituellement élevées qui ⁠ont retardé la demande ‌pour les collections automne-hiver. Les ventes de chaussures sont en revanche restées atones, dans un ​contexte d’évolution des cycles de renouvellement des ‌produits et de maintien d’un environnement promotionnel soutenu.

Le groupe a indiqué que les performances commerciales en Europe ont ​été affectées par des épisodes de troubles civils.

Ces résultats reflètent par ailleurs les pressions persistantes liées au coût de la vie sur la clientèle cible de JD ⁠Sports, composée principalement de jeunes consommateurs aux revenus modestes, ainsi que le manque d’innovation de Nike, son principal partenaire de marque, qui peine à redresser son activité.

L'action JD a progressé de 12% depuis le début de l'année, mais affiche une baisse sur deux ans. Vers 08h05 GMT le titre JD Sports baisse de 2,9%.

(James Davey, version française Elena ​Smirnova, édité par Augustin Turpin)