JD.com entend s'imposer comme leader du commerce en ligne d'électronique en Europe grâce à son accord avec Ceconomy

Le groupe chinois de commerce électronique JD.com 9618.HK va tirer parti de l'acquisition de l'allemand Ceconomy CECG.DE pour devenir la première plateforme de vente en ligne de produits électroniques en Europe, a déclaré un dirigeant international à Reuters.

Cette opération de 2,5 milliards de dollars, finalisée jeudi, permettra à JD, l'un des plus grands détaillants chinois, de se développer hors de son marché national grâce aux enseignes d'électronique grand public MediaMarkt et Saturn, détenues par Ceconomy.

« Ensemble, nous voulons créer la première plateforme de vente au détail de produits électroniques en Europe », a déclaré Jack Li, directeur de JD Worldwide, la plateforme de commerce électronique transfrontalière de JD.com.

Remko Rijnders, directeur général de Ceconomy, a indiqué qu’avec l’aide de JD.com, l’entreprise visait à proposer une livraison le lendemain dans toute l’Europe, une livraison en 90 minutes via l’ UBER.N Uber et un retrait en magasin en 30 minutes.

« Aucun concurrent ne peut rivaliser avec cela », a déclaré M. Rijnders. « Cela va bouleverser le marché européen. »

À l’avenir, les clients de Joybuy, la plateforme en ligne de JD.com en Europe, pourront utiliser les magasins de la chaîne, a précisé M. Rijnders. Media Markt et Saturn comptent plus de 1 000 magasins dans onze pays européens.

JD.com souhaite étendre son réseau logistique dans la région, a ajouté M. Li, qui compte actuellement plus de 60 centres.

M. Li a précisé que M. Rijnders et son équipe continueraient à diriger l’entreprise sous la houlette du nouveau propriétaire.